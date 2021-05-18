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В Казани эвакуировали школу после письма от «сообщника» стрелка из гимназии №175

Ведомости

Администрация школы №67 в Казани эвакуировала 359 учеников и 27 сотрудников из учебного заведения после получения письма от якобы сообщника Ильназа Галявиева, 11 мая устроившего стрельбу в местной гимназии №175, сообщил заведующий сектором по связям с общественностью управления образования города Тагир Валиди.

«На почту школы сегодня до уроков пришло письмо, его прочитали, как начался рабочий день. Сразу же были предприняты все меры, которые полагаются, была произведена эвакуация детей, было сообщено в правоохранительные органы», — сказал он ТАСС.

Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству информацию о получении письма. В мэрии Казани уточнили, что сообщение оказалось ложным и всех людей уже вернули обратно в школу.

Мэр города Ильсур Метшин отметил, что на фоне трагедии появляются люди, распространяющие фейковые сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах и подогревающие тем самым тревогу граждан. Глава Казани призвал оперативно расследовать подобные заявления о минировании школ.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию № 175. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. 23 человека получили ранения. Вчера Советский районный суд Казани арестовал нападавшего на два месяца — до 11 июля включительно. Он признал свою вину. По данным Следственного комитета России, у нападавшего ранее диагностировали заболевание головного мозга. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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