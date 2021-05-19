Власти назвали предварительную причину отравления 11 детей в Кемеровской области
Причиной отравления 11 детей в школе №26 в Новокузнецке могло стать распыление перцового баллончика, сообщили в пресс-службе управления МВД по Кемеровской области. Такую же версию высказали в СКР, там подозревают, что это мог сделать кто-то из старшеклассников.
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал ТАСС, что один из учеников школы принес в школу газовый баллончик. «На место прибыли оперативные службы города, которые взяли пробы воздуха. Опасных веществ выявлено не было», — сказал сотрудник пресс-службы Минобразования. После проверки здания школьники вернулись к занятиям.