Власти назвали предварительную причину отравления 11 детей в Кемеровской области

Причиной отравления 11 детей в школе №26 в Новокузнецке могло стать распыление перцового баллончика, сообщили в пресс-службе управления МВД по Кемеровской области. Такую же версию высказали в СКР, там подозревают, что это мог сделать кто-то из старшеклассников.