Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Первую прививку вакциной от коронавируса сделали 14 млн россиян

Ведомости

Прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 13,9 млн россиян, или 9,52% населения страны, сообщил РБК со ссылкой на данные региональных Минздравов и оперативных штабов по борьбе с коронавирусом.

По данным издания, больше всего жителей, которые сделали две прививки от коронавируса, зарегистрировано на Чукотке, в Ненецком АО, в Белгородской области и в Мордовии. На Чукотке две прививки сделали 18,61% населения, в Ненецком АО – 12,58%, в Белгородской области – 12,35%, в Мордовии – 12,7%. Последние строчки рейтинга заняли регионы Северного Кавказа: в Кабардино-Балкарии показатель составил 2,8%, в Чечне – 3,01%, в Северной Осетии – 3,94%.

Всего, по данным РБК, полностью прошли вакцинацию от коронавируса более 9 млн россиян, или 6,17% населения.

Также Чукотка лидирует по доле населения, которая сделала хотя бы одну прививку от коронавируса – 23,99%. Второе место занял Ненецкий АО – 16,74%, затем Белгородская область – 16,6%, Магаданская область – 15,21% и Мордовия – 15,06%. Самый низкий показатель в Дагестане – 2,05%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 1,3 млн москвичей прошли вакцинацию от коронавируса и назвал ситуацию с вирусом в городе в целом стабильной.

Ранее по теме: Собянин назвал число привившихся от коронавируса москвичей
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных