Первую прививку вакциной от коронавируса сделали 14 млн россиян
По данным издания, больше всего жителей, которые сделали две прививки от коронавируса, зарегистрировано на Чукотке, в Ненецком АО, в Белгородской области и в Мордовии. На Чукотке две прививки сделали 18,61% населения, в Ненецком АО – 12,58%, в Белгородской области – 12,35%, в Мордовии – 12,7%. Последние строчки рейтинга заняли регионы Северного Кавказа: в Кабардино-Балкарии показатель составил 2,8%, в Чечне – 3,01%, в Северной Осетии – 3,94%.
Всего, по данным РБК, полностью прошли вакцинацию от коронавируса более 9 млн россиян, или 6,17% населения.
Также Чукотка лидирует по доле населения, которая сделала хотя бы одну прививку от коронавируса – 23,99%. Второе место занял Ненецкий АО – 16,74%, затем Белгородская область – 16,6%, Магаданская область – 15,21% и Мордовия – 15,06%. Самый низкий показатель в Дагестане – 2,05%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 1,3 млн москвичей прошли вакцинацию от коронавируса и назвал ситуацию с вирусом в городе в целом стабильной.