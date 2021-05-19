Первую прививку вакциной от коронавируса сделали 14 млн россиян

По данным издания, больше всего жителей, которые сделали две прививки от коронавируса, зарегистрировано на Чукотке, в Ненецком АО, в Белгородской области и в Мордовии. На Чукотке две прививки сделали 18,61% населения, в Ненецком АО – 12,58%, в Белгородской области – 12,35%, в Мордовии – 12,7%. Последние строчки рейтинга заняли регионы Северного Кавказа: в Кабардино-Балкарии показатель составил 2,8%, в Чечне – 3,01%, в Северной Осетии – 3,94%.