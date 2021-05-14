Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Собянин назвал число привившихся от коронавируса москвичей

Ведомости

Более 1,3 млн москвичей сделали прививку от коронавируса, ситуация с коронавирусом в столице в целом стабильная, сообщает ТАСС со ссылкой на фрагмент интервью мэра Москвы Сергея Собянина телеканалу «Россия 1».

«Ситуация с коронавирусом, она в общем и целом стабильная. Мы видим небольшой рост, но он не является критическим, как я уже говорил. Но все равно сам уровень заболеваний достаточно большой», — сказал Собянин, пригласив москвичей в пункты вакцинации.

Он напомнил, что привиться можно в пунктах вакцинации, которые есть в поликлиниках, торговых центрах и 40 парках Москвы.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 г. Сделать прививку от коронавируса, в частности, можно в ЦУМе, на ВДНХ, в театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо» и др.

По данным оперштаба на 14 мая, Москва лидирует среди всех регионов страны по суточному приросту заболеваемости COVID-19. За последние сутки было зафиксировано 3818 новых случаев коронавируса, что является максимальным показателем с 17 января. В целом за время пандемии коронавирусом заразились 1,1 млн москвичей. Из них более 19 000 человек умерли.

Ранее по теме: В мэрии Москвы назвали напряженной ситуацию с коронавирусом в городе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных