Собянин назвал число привившихся от коронавируса москвичей

«Ситуация с коронавирусом, она в общем и целом стабильная. Мы видим небольшой рост, но он не является критическим, как я уже говорил. Но все равно сам уровень заболеваний достаточно большой», — сказал Собянин, пригласив москвичей в пункты вакцинации.