Собянин назвал число привившихся от коронавируса москвичей
Более 1,3 млн москвичей сделали прививку от коронавируса, ситуация с коронавирусом в столице в целом стабильная, сообщает ТАСС со ссылкой на фрагмент интервью мэра Москвы Сергея Собянина телеканалу «Россия 1».
«Ситуация с коронавирусом, она в общем и целом стабильная. Мы видим небольшой рост, но он не является критическим, как я уже говорил. Но все равно сам уровень заболеваний достаточно большой», — сказал Собянин, пригласив москвичей в пункты вакцинации.
Он напомнил, что привиться можно в пунктах вакцинации, которые есть в поликлиниках, торговых центрах и 40 парках Москвы.
Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 г. Сделать прививку от коронавируса, в частности, можно в ЦУМе, на ВДНХ, в театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо» и др.
По данным оперштаба на 14 мая, Москва лидирует среди всех регионов страны по суточному приросту заболеваемости COVID-19. За последние сутки было зафиксировано 3818 новых случаев коронавируса, что является максимальным показателем с 17 января. В целом за время пандемии коронавирусом заразились 1,1 млн москвичей. Из них более 19 000 человек умерли.