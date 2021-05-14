В мэрии Москвы назвали напряженной ситуацию с коронавирусом в городе

По данным оперштаба на 14 мая, Москва лидирует среди всех регионов страны по суточному приросту заболеваемости COVID-19. За последние 24 часа инфекцию выявили у 3818 граждан, что является максимальным показателем с 17 января. В целом за время пандемии коронавирусом заразились 1,1 млн москвичей. Из них более 19 000 человек умерли.