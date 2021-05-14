В мэрии Москвы назвали напряженной ситуацию с коронавирусом в городе
Ситуация с коронавирусом в Москве остается достаточно напряженной, показатели заболеваемости не радуют, заявила в ходе пресс-конференции в ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной. Цифры заболеваемости нас не радуют, но мы должны понимать, что коронавирус завтра никуда не уйдет и такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны», — сказала она.
По словам Раковой, граждане уже научились жить в условиях пандемии, в том числе соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические правила. Именно они в значительной степени снижают риски инфицирования.
Заместитель мэра добавила, что сейчас у всех россиян есть возможность обезопасить себя от заражения, сделав прививку от коронавируса. «Возможности для вакцинации в Москве не ограничены», — резюмировала она, подчеркнув, что отечественная вакцина доказала свою эффективность.
По данным оперштаба на 14 мая, Москва лидирует среди всех регионов страны по суточному приросту заболеваемости COVID-19. За последние 24 часа инфекцию выявили у 3818 граждан, что является максимальным показателем с 17 января. В целом за время пандемии коронавирусом заразились 1,1 млн москвичей. Из них более 19 000 человек умерли.