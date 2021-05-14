Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

«Вполне возможно, что это майские, скорее всего. Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъем», – сказал Малышев, отметив, что заболеваемость – это «пила»: «то больше, то меньше». «Нужно в ближайшие дни посмотреть на тенденцию, как дальше будет развиваться», – резюмировал инфекционист.