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Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Ведомости

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве, скорее всего, обусловлен майскими праздниками, заявил «РИА Новости» врач-инфекционист Николай Малышев.

«Вполне возможно, что это майские, скорее всего. Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъем», – сказал Малышев, отметив, что заболеваемость – это «пила»: «то больше, то меньше». «Нужно в ближайшие дни посмотреть на тенденцию, как дальше будет развиваться», – резюмировал инфекционист.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила ТАСС, что ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, «цифры заболеваемости нас не радуют». Она отметила, что коронавирус «никуда не исчез», в связи с чем возможны периодические повышения или понижения показателей заболеваемости.

По данным оперативного штаба на 14 мая, в Москве за сутки выявили 3818 новых случаев коронавируса – максимум с 17 января, выздоровели 2943 человека, умерли 60. Всего в городе зарегистрировано более 1,1 млн заражений и свыше 19 тыс. летальных исходов. В России за последние сутки коронавирус выявили у 9462 человек, что также является максимальным показателем с 20 марта.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 9462 новых случая коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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