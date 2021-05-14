Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве, скорее всего, обусловлен майскими праздниками, заявил «РИА Новости» врач-инфекционист Николай Малышев.
«Вполне возможно, что это майские, скорее всего. Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъем», – сказал Малышев, отметив, что заболеваемость – это «пила»: «то больше, то меньше». «Нужно в ближайшие дни посмотреть на тенденцию, как дальше будет развиваться», – резюмировал инфекционист.
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила ТАСС, что ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, «цифры заболеваемости нас не радуют». Она отметила, что коронавирус «никуда не исчез», в связи с чем возможны периодические повышения или понижения показателей заболеваемости.
По данным оперативного штаба на 14 мая, в Москве за сутки выявили 3818 новых случаев коронавируса – максимум с 17 января, выздоровели 2943 человека, умерли 60. Всего в городе зарегистрировано более 1,1 млн заражений и свыше 19 тыс. летальных исходов. В России за последние сутки коронавирус выявили у 9462 человек, что также является максимальным показателем с 20 марта.