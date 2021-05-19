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Госдума приняла законопроект о новых выплатах беременным и семьям с детьми

Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о выплатах беременным женщинам, неполным семьям с детьми до 17 лет и об оплате больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет, говорится на сайте Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что новое пособие смогут получить беременные женщины, которые встали на учет в ранние сроки беременности, если в семье подушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе. Размер пособия – 50% от прожиточного минимума, платить его начнут с 1 июля.

Также с 1 июля начнут выплачивать пособие на детей от 8 до 17 лет, которые живут в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составит половину прожиточного минимума ребенка в регионе.

Согласно документу, родителям детей младше семи лет будут полностью оплачивать больничный по уходу за ребенком, независимо от стажа работы. Ранее с такими инициативами выступил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных