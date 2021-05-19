Госдума приняла законопроект о новых выплатах беременным и семьям с детьми
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о выплатах беременным женщинам, неполным семьям с детьми до 17 лет и об оплате больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет, говорится на сайте Госдумы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что новое пособие смогут получить беременные женщины, которые встали на учет в ранние сроки беременности, если в семье подушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе. Размер пособия – 50% от прожиточного минимума, платить его начнут с 1 июля.
Также с 1 июля начнут выплачивать пособие на детей от 8 до 17 лет, которые живут в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составит половину прожиточного минимума ребенка в регионе.
Согласно документу, родителям детей младше семи лет будут полностью оплачивать больничный по уходу за ребенком, независимо от стажа работы. Ранее с такими инициативами выступил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.