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В России приставы стали собирать больше денег с должников

Ведомости

Судебные приставы взыскали с должников за первый квартал этого года 180,6 млрд руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Показатель вырос на 11,3% в годовом выражении.

«По итогам I квартала 2021 г. в рамках 18,9 млн исполнительных производств, по которым требования исполнительных документов исполнены полностью или частично в результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, взыскано 180,6 млрд руб.», — сообщили в ФССП.

Также в ведомстве рассказали, что за три месяца 2021 г. приставы наложили временное ограничение на выезд за границу по 7 млн исполнительных производств. В ведомстве не уточнили, какое количество должников стало невыездным.

В прошлом году из-за пандемии ФСПП ввела для должников некоторые послабления. В частности, приставы перестали навещать должников и арестовывать имущество по месту жительства. До 1 января в России были отменены пени за неуплату по ЖКХ.

В марте этого года россияне оформили 2,35 млн микрозаймов на общую сумму 31 млрд руб., что является рекордным значением за всю историю рынка, говорилось в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост выдачи составил 30,6% и 17,3% в количественном и денежном выражении соответственно. В феврале же люди получили от микрофинансовых организаций (МФО) на 17,1% меньше ссуд, чем в марте 2021 г.

Ранее по теме: Приставы сообщили о росте числа невыездных россиян из-за долгов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных