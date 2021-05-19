В России приставы стали собирать больше денег с должников
Судебные приставы взыскали с должников за первый квартал этого года 180,6 млрд руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Показатель вырос на 11,3% в годовом выражении.
«По итогам I квартала 2021 г. в рамках 18,9 млн исполнительных производств, по которым требования исполнительных документов исполнены полностью или частично в результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, взыскано 180,6 млрд руб.», — сообщили в ФССП.
Также в ведомстве рассказали, что за три месяца 2021 г. приставы наложили временное ограничение на выезд за границу по 7 млн исполнительных производств. В ведомстве не уточнили, какое количество должников стало невыездным.
В прошлом году из-за пандемии ФСПП ввела для должников некоторые послабления. В частности, приставы перестали навещать должников и арестовывать имущество по месту жительства. До 1 января в России были отменены пени за неуплату по ЖКХ.
В марте этого года россияне оформили 2,35 млн микрозаймов на общую сумму 31 млрд руб., что является рекордным значением за всю историю рынка, говорилось в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост выдачи составил 30,6% и 17,3% в количественном и денежном выражении соответственно. В феврале же люди получили от микрофинансовых организаций (МФО) на 17,1% меньше ссуд, чем в марте 2021 г.