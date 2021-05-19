Приставы сообщили о росте числа невыездных россиян из-за долгов

В марте этого года россияне оформили 2,35 млн микрозаймов на общую сумму 31 млрд руб., что является рекордным значением за всю историю рынка, говорилось в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост выдачи составил 30,6% и 17,3% в количественном и денежном выражении соответственно. В феврале же люди получили от микрофинансовых организаций (МФО) на 17,1% меньше ссуд, чем в марте 2021 г.