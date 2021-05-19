Приставы сообщили о росте числа невыездных россиян из-за долгов
По состоянию на 1 апреля в России 7 млн человек не могли выехать за границу из-за накопленных долгов, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). За десять месяцев число невыездных россиян выросло на 3 млн.
В первом квартале этого года заплатить по счетам смогли только 103 тыс. невыездных, с них взыскали 9,2 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года должников в России стало на 2 млн больше — тогда их было 16,8 млн, рассказали в ведомстве.
В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) изданию подтвердили цифру 7 млн. Это люди, чей долг больше 30 тыс. руб., а период просрочки превышает 90 дней. Подавляющее большинство невыездных россиян — клиенты банков. Также у россиян есть долги за ЖКХ, штрафы ГИБДД и алименты.
По словам президента НАПКА Эльмана Мехтиева, мера по ограничению выезда малоэффективна, она работает в отношении тех, кто часто ездят за границу по работе. Однако большая часть должников не платит по кредитам по причине трудного финансового положения.
В прошлом году из-за пандемии ФСПП ввела для должников некоторые послабления. В частности, приставы перестали навещать должников и арестовывать имущество по месту жительства. До 1 января в России были отменены пени за неуплату по ЖКХ.
В марте этого года россияне оформили 2,35 млн микрозаймов на общую сумму 31 млрд руб., что является рекордным значением за всю историю рынка, говорилось в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост выдачи составил 30,6% и 17,3% в количественном и денежном выражении соответственно. В феврале же люди получили от микрофинансовых организаций (МФО) на 17,1% меньше ссуд, чем в марте 2021 г.