Выход из коронакризиса будет сопровождаться резким ростом расходов россиян

В то же время директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович с выводами ЦМАКП не соглашается. «Реальные доходы населения не растут, а падают, поэтому пессимизм вполне объясним, – отмечает он. – Так, по данным Росстата, за 2020 г. реальные располагаемые доходы населения снизились на 3% (это примерно 2 трлн руб.), а за I квартал 2021 г. – на 3,6%. При этом на 1 апреля зафиксирован самый крупный объем сбережений – более 33 трлн руб. и плюс к этому более 13 трлн в «кэше». Это значит, что люди стараются больше сберегать, а не тратить». О том, что потребление восстанавливается весьма умеренно, свидетельствует и статистика по обороту розничной торговли и сферы услуг. «Пока еще эти два сектора экономики – основные драйверы потребления – в минусе», – отмечает Остапкович. Он считает, что переход от сберегательной модели к потребительской еще только начинается и опасаться того, что люди все растратят и останутся ни с чем, не стоит.