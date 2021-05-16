Выход из коронакризиса будет сопровождаться резким ростом расходов россиян

Выход из коронакризиса будет сопровождаться резким ростом расходов россиянЭто может привести к большим финансовым проблемам, предупреждают эксперты ЦМАКП
Окончание пандемии в России будет сопровождаться сильным ростом потребления, активными инвестициями населения в ценные бумаги и недвижимость и отсутствием заметного ускорения роста вкладов даже при том, что проценты по ним будут постепенно расти. Такой вывод содержится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Чего можно ожидать на выходе из «коронакризиса» в 2021–2022 гг.?». При этом потребительские расходы, финансируемые за счет сокращения сделанных ранее накоплений, будут восстанавливаться быстрее, чем за счет потребкредитов.
«Во время кризиса был зафиксирован из ряда вон выходящий рост объема наличных денег», – отмечает один из авторов доклада, руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев. По данным Банка России, за 2020 г. население и бизнес в России получили на руки около 2,5 трлн руб. наличных в дополнение к уже имеющимся, в результате чего объем наличных в обращении по итогам 2020 г. превысил 13 трлн руб. – рекордный показатель за 10 лет. Теперь россияне гораздо быстрее, чем после предыдущих кризисов, восстанавливают уровень потребления, стремительно растрачивая сделанные накопления. Солнцев называет такое поведение «парадоксом пессимистического потребительского бума» и напоминает, что непродуманное потребление чревато финансовыми проблемами.
При этом проведенный ЦМАКП анализ динамики компонентов индекса потребительской уверенности, который рассчитывается Росстатом, свидетельствует, что в последние семь лет даже на фоне относительной стабильности личного материального положения россиян их ожидания от будущего становились все пессимистичнее. Но этот рост пессимизма относительно будущего благосостояния заставляет россиян не ограничивать, а, наоборот, наращивать потребление.
По мнению аналитиков, с одной стороны, это может говорить о распространенности у наших сограждан недальновидного финансового поведения, которое проявляется в непродуманности решений о привлечении потребительских кредитов, снижении мотивации к их последующему своевременному обслуживанию, в авантюрных направлениях инвестирования средств. С другой стороны, следствием такого специфического поведения может стать более быстрое, чем после кризисов 2008–2009 и 2014–2015 гг., восстановление уровня потребления. А это при прочих равных условиях позитивно для экономического роста, отмечают экономисты ЦМАКП.
О том, что люди готовы больше потреблять, свидетельствуют последние данные по выдаче потребительских кредитов. По оценкам аналитической компании Frank RG, в апреле банки побили исторический рекорд, выдав кредитов на 1,3 трлн руб. Почти половина выданных средств, 614 млрд руб., – потребительские кредиты наличными. В частности, Сбербанк в апреле выдал розничным клиентам рекордные 526 млрд руб. кредитов, а ВТБ – 122 млрд руб. – в 3 раза больше, чем в апреле 2020 г. Доля берущих займы в микрофинансовых организациях (МФО) среди российских заемщиков также выросла до максимума. Сегодня почти каждый пятый заемщик в России имеет долг перед МФО, что является рекордом за последние четыре года.
«Восстановление потребления во второй половине года просматривается хорошо, – отмечает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ капитал» Андрей Верников. – Банкам не очень нужны средства населения, и ставки по депозитам будут малопривлекательны. Вместе с тем инфляционные ожидания у населения высоки. Во времена высокой инфляции стоит не накапливать, а потреблять. Будет высокий спрос и на машины, и на квартиры». Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов указывает, что низкая доходность банковских депозитов «не дает весомых аргументов нести деньги во вклады, поэтому большей популярностью будет инвестирование средств в ценные бумаги и альтернативные источники заработка».
В то же время директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович с выводами ЦМАКП не соглашается. «Реальные доходы населения не растут, а падают, поэтому пессимизм вполне объясним, – отмечает он. – Так, по данным Росстата, за 2020 г. реальные располагаемые доходы населения снизились на 3% (это примерно 2 трлн руб.), а за I квартал 2021 г. – на 3,6%. При этом на 1 апреля зафиксирован самый крупный объем сбережений – более 33 трлн руб. и плюс к этому более 13 трлн в «кэше». Это значит, что люди стараются больше сберегать, а не тратить». О том, что потребление восстанавливается весьма умеренно, свидетельствует и статистика по обороту розничной торговли и сферы услуг. «Пока еще эти два сектора экономики – основные драйверы потребления – в минусе», – отмечает Остапкович. Он считает, что переход от сберегательной модели к потребительской еще только начинается и опасаться того, что люди все растратят и останутся ни с чем, не стоит.
«Норма сбережений, по данным ЦБ, действительно повысилась в прошлом году с 5 до 10%, – указывает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая. – Однако сейчас, как показывают данные за I квартал, потребление активно восстанавливается – в том числе за счет расходования сформированных ранее сбережений. По товарам оно уже практически достигло докризисного уровня, по услугам быстро приближается к нему». По ее мнению, этот процесс продолжится, однако его длительность и устойчивость будут зависеть от темпов восстановления реальных располагаемых доходов.
«По мере перехода ЦБ от мягкой денежно-кредитной политики к нейтральной будут повышаться ставки по кредитам и депозитам, что в сочетании с ожидаемым завершением программы льготной ипотеки с июля может привести к некоторому замедлению спроса на кредиты, в том числе ипотеку, и способствовать постепенному возвращению наличных средств на банковские депозиты», – прогнозирует Беленькая.