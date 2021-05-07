Россияне взяли рекордное количество микрозаймов в марте

По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост выдачи составил 30,6% и 17,3% в количественном и денежном выражении соответственно. В феврале же граждане получили от микрофинансовых организаций (МФО) на 17,1% меньше ссуд, чем в марте 2021 г.