Россияне взяли рекордное количество микрозаймов в марте
В марте этого года россияне оформили 2,35 млн микрозаймов на общую сумму 31 млрд руб., что является рекордным значением за всю историю рынка, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост выдачи составил 30,6% и 17,3% в количественном и денежном выражении соответственно. В феврале же граждане получили от микрофинансовых организаций (МФО) на 17,1% меньше ссуд, чем в марте 2021 г.
«Рост объемов выдачи займов МФО в первую очередь связан с активностью микрофинансовых компаний, в том числе в части кросс-продаж», — пояснил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
Средняя сумма микрозайма в России третий месяц подряд остается на уровне 13 100 руб. Общий объем портфеля в данном сегменте по итогам марта вырос на 2,3% и достиг 178,7 млрд руб.
Кроме того, в первый месяц весны рекордно увеличился объем «плохих» займов. Таковых было зафиксировано 5,4 млн штук на сумму 61 млрд руб., что на 1,8% и 5,3% соответственно превышает показатели февраля.
В то же время Лагуткин указал, что в секторе МФО наиболее определяющим показателем является уровень дефолтной задолженности. Он же долгое время находится на уровне 33—34%.