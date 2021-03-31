Число просроченных микрозаймов в России достигло рекорда
Число просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля составило 5,4 млн, что является рекордным уровнем за всю историю наблюдений, следует из результатов исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», которое приводят «РИА Новости».
В целом объем «плохих» микрозаймов за месяц вырос на 2,2% — до исторического максимума в 59,6 млрд руб. Таким образом, доля «просрочки» в общем портфеле микрофинансовых организаций (МФО) увеличилась за месяц на 0,5 п.п. — до 34,7%.
Объем всех просроченных займов в феврале вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время их доля от общего числа выданных в России микрозаймов сократилась на 0,3 п.п. — до 40,6%. Общий долг россиян перед МФО достиг 171,8 млрд руб., что больше показателя января на 0,7%.
Кроме того, в феврале МФО выдали россиянам на 7,3% меньше займов, чем месяцем ранее, — 1,8 млн. Средний размер одной ссуды сократился на 0,4% и составил 13 107 руб. В результате общая сумма выданных за указанный месяц микрозаймов упала на 7,6% — до 23,8 млрд руб. Это минимальный объем с сентября 2020 г., заявили в «Эквифакс».