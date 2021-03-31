Число просроченных микрозаймов в России достигло рекорда

Объем всех просроченных займов в феврале вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время их доля от общего числа выданных в России микрозаймов сократилась на 0,3 п.п. — до 40,6%. Общий долг россиян перед МФО достиг 171,8 млрд руб., что больше показателя января на 0,7%.