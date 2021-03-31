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Число просроченных микрозаймов в России достигло рекорда

Ведомости

Число просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля составило 5,4 млн, что является рекордным уровнем за всю историю наблюдений, следует из результатов исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», которое приводят «РИА Новости».

В целом объем «плохих» микрозаймов за месяц вырос на 2,2% — до исторического максимума в 59,6 млрд руб. Таким образом, доля «просрочки» в общем портфеле микрофинансовых организаций (МФО) увеличилась за месяц на 0,5 п.п. — до 34,7%.

Объем всех просроченных займов в феврале вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время их доля от общего числа выданных в России микрозаймов сократилась на 0,3 п.п. — до 40,6%. Общий долг россиян перед МФО достиг 171,8 млрд руб., что больше показателя января на 0,7%.

Кроме того, в феврале МФО выдали россиянам на 7,3% меньше займов, чем месяцем ранее, — 1,8 млн. Средний размер одной ссуды сократился на 0,4% и составил 13 107 руб. В результате общая сумма выданных за указанный месяц микрозаймов упала на 7,6% — до 23,8 млрд руб. Это минимальный объем с сентября 2020 г., заявили в «Эквифакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных