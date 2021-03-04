Малый и средний бизнес за год нарастил долги по микрозаймам на 50%
Портфель займов малых и средних предприятий (МСП) в прошлом году увеличился на 50,4%, говорится в отчете Банка России «Тенденции микрофинансового рынка в 2020 г.». В целом такие компании получили от микрофинансовых организаций (МФО) 52 млрд руб. — на 22% больше, чем в 2019 г.
«МСП — единственный сегмент рынка МФО, в котором объем выдач увеличивался в течение всего 2020 года (в среднем +27,6% за квартал)» — отметили в ЦБ. Так, в целом по рынку объем предоставленных микрозаймов в начале второго квартала прошлого года упал почти в два раза и восстановился только к сентябрю. Регулятор добавил, что сейчас почти четверть совокупного портфеля МФО приходится на займы малого и среднего бизнеса.
Кроме того, в 2020 г. сократилась доля просроченной задолженности в сегменте МСП. В двух последних кварталах года она составила 6-6,5%, тогда как ранее, с 2018 г., была в районе 8-9%. При этом общая доля просроченной задолженности по российскому рынку микройзаймов стала снижаться с середины 2020 г. и к его концу составила около 28%.
Ранее аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» посчитали, что задолженность субъектов малого и среднего бизнеса по кредитам за 2020 г. выросла примерно на 23%. К началу 2021 г. она достигла 5,8 трлн руб. против 4,7 трлн руб. на январь прошлого года. Одной из причин такого роста эксперты назвали активную реструктуризацию кредитов, которую банки проводили в рамках мер антикризисной поддержки предприятий.