Малый и средний бизнес за год нарастил долги по микрозаймам на 50%

Кроме того, в 2020 г. сократилась доля просроченной задолженности в сегменте МСП. В двух последних кварталах года она составила 6-6,5%, тогда как ранее, с 2018 г., была в районе 8-9%. При этом общая доля просроченной задолженности по российскому рынку микройзаймов стала снижаться с середины 2020 г. и к его концу составила около 28%.