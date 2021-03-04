Малый и средний бизнес наращивают долги по кредитам

Малый и средний бизнес наращивают долги по кредитамРост кредитного портфеля МСБ стал рекордным за восемь лет
Задолженность субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) по кредитам за прошлый год выросла примерно на 23% и на начало 2021 г. достигла 5,8 трлн руб. против 4,7 трлн на январь 2020 г. Столь значительный прирост кредитный портфель МСБ последний раз демонстрировал восемь лет назад, подсчитали в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».
В агентстве отмечают, что одной из причин роста объема портфеля МСБ стала активная реструктуризация кредитов, которую банки проводили в рамках мер антикризисной поддержки бизнеса. Это подтверждается данными Банка России, согласно которым с третьей декады марта по конец декабря 2020 г. банки реструктурировали задолженность малых и средних предприятий на общую сумму около 854 млрд руб.
Благодаря этому сдерживался рост проблемной задолженности на балансах банков. И хотя в абсолютном выражении просроченная задолженность в прошлом году выросла на 13% (максимальное значение с 2016 г.), достигнув 640,7 млрд руб., на 1 января 2021 г. ее доля в портфеле кредитов МСБ составила 11% – почти на 1% меньше, чем на начало прошлого года.