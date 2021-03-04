Малый и средний бизнес наращивают долги по кредитам

Благодаря этому сдерживался рост проблемной задолженности на балансах банков. И хотя в абсолютном выражении просроченная задолженность в прошлом году выросла на 13% (максимальное значение с 2016 г.), достигнув 640,7 млрд руб., на 1 января 2021 г. ее доля в портфеле кредитов МСБ составила 11% – почти на 1% меньше, чем на начало прошлого года.