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Малый и средний бизнес наращивают долги по кредитам

Рост кредитного портфеля МСБ стал рекордным за восемь лет
Михаил Сидоров
Андрей Гордеев / Ведомости

Задолженность субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) по кредитам за прошлый год выросла примерно на 23% и на начало 2021 г. достигла 5,8 трлн руб. против 4,7 трлн на январь 2020 г. Столь значительный прирост кредитный портфель МСБ последний раз демонстрировал восемь лет назад, подсчитали в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

В агентстве отмечают, что одной из причин роста объема портфеля МСБ стала активная реструктуризация кредитов, которую банки проводили в рамках мер антикризисной поддержки бизнеса. Это подтверждается данными Банка России, согласно которым с третьей декады марта по конец декабря 2020 г. банки реструктурировали задолженность малых и средних предприятий на общую сумму около 854 млрд руб.

Благодаря этому сдерживался рост проблемной задолженности на балансах банков. И хотя в абсолютном выражении просроченная задолженность в прошлом году выросла на 13% (максимальное значение с 2016 г.), достигнув 640,7 млрд руб., на 1 января 2021 г. ее доля в портфеле кредитов МСБ составила 11% – почти на 1% меньше, чем на начало прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных