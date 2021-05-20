МИД России пригрозил ответить на высылку дипломата из Северной Македонии
Москва ответит на высылку Северной Македонией российского дипломата 14 мая, сообщили в пресс-службе МИД России.
«Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях. Ответные меры последуют», — говорится в сообщении. Какими будут действия росссийского МИД, не уточняется.
МИД Северной Македонии 14 мая объявил российского дипломата персоной нон-грата в соответствии со статьей девятой Венской конвенции о дипломатических сношениях. Конкретных обвинений ему не предъявлялось. Российский посол в Скопье был вызван в МИД. Там ему вручили ноту с предписанием объявленному персоной нон-грата дипломату покинуть территорию страны.
Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. В связи с этим была произведена взаимная высылка дипломатов между странами. Позднее Словакия, Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке из страны сотрудников российского посольства. 28 апреля Москва в качестве ответной меры на их действия также объявила о высылке сотрудников посольств этих стран.