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МИД России пригрозил ответить на высылку дипломата из Северной Македонии

Ведомости

Москва ответит на высылку Северной Македонией российского дипломата 14 мая, сообщили в пресс-службе МИД России.

«Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях. Ответные меры последуют», — говорится в сообщении. Какими будут действия росссийского МИД, не уточняется.

МИД Северной Македонии 14 мая объявил российского дипломата персоной нон-грата в соответствии со статьей девятой Венской конвенции о дипломатических сношениях. Конкретных обвинений ему не предъявлялось. Российский посол в Скопье был вызван в МИД. Там ему вручили ноту с предписанием объявленному персоной нон-грата дипломату покинуть территорию страны.

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. В связи с этим была произведена взаимная высылка дипломатов между странами. Позднее Словакия, Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке из страны сотрудников российского посольства. 28 апреля Москва в качестве ответной меры на их действия также объявила о высылке сотрудников посольств этих стран.

Ранее по теме: Посольство допустило ответные меры на высылку российского дипломата из Скопье
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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