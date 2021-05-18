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Посольство допустило ответные меры на высылку российского дипломата из Скопье

Ведомости

Российская сторона рассматривает ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Скопье.

«В настоящее время российская сторона рассматривает ответные меры, которые последуют за этим шагом», – говорится в сообщении. В посольстве подтвердили высылку дипломата, отметив, что на его отъезд из Северной Македонии выделено семь дней.

Сегодня МИД Северной Македонии объявил российского дипломата персоной нон-грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. 14 мая российский посол в стране был вызван в МИД, где ему вручили ноту с предписанием объявленному персоной нон-грата дипломату покинуть территорию страны.

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. В связи с этим была произведена взаимная высылка дипломатов между странами.

Ранее по теме: Северная Македония заявила о высылке российского дипломата

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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