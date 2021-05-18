Посольство допустило ответные меры на высылку российского дипломата из Скопье
Российская сторона рассматривает ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Скопье.
«В настоящее время российская сторона рассматривает ответные меры, которые последуют за этим шагом», – говорится в сообщении. В посольстве подтвердили высылку дипломата, отметив, что на его отъезд из Северной Македонии выделено семь дней.
Сегодня МИД Северной Македонии объявил российского дипломата персоной нон-грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. 14 мая российский посол в стране был вызван в МИД, где ему вручили ноту с предписанием объявленному персоной нон-грата дипломату покинуть территорию страны.
Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. В связи с этим была произведена взаимная высылка дипломатов между странами.