Северная Македония заявила о высылке российского дипломата

«МИД [Северной Македонии] подтвердил информацию [о высылке] и сообщил, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).