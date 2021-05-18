Северная Македония заявила о высылке российского дипломата
МИД Северной Македонии объявил российского дипломата персоной нон-грата, сообщает портал МКД.
«МИД [Северной Македонии] подтвердил информацию [о высылке] и сообщил, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
14 мая российский посол в стране был вызван в МИД, где ему вручили ноту с предписанием объявленному персоной нон-грата дипломату покинуть территорию страны в течение семи дней.
Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. В связи с этим была произведена взаимная высылка дипломатов между странами.
Позднее Словакия, Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке из страны сотрудников российского посольства. 28 апреля Москва в качестве ответной меры на их действия также объявила о высылке сотрудников посольств этих стран.