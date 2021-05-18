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Северная Македония заявила о высылке российского дипломата

Ведомости

МИД Северной Македонии объявил российского дипломата персоной нон-грата, сообщает портал МКД.

«МИД [Северной Македонии] подтвердил информацию [о высылке] и сообщил, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

14 мая российский посол в стране был вызван в МИД, где ему вручили ноту с предписанием объявленному персоной нон-грата дипломату покинуть территорию страны в течение семи дней.

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. В связи с этим была произведена взаимная высылка дипломатов между странами.

Позднее Словакия, Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке из страны сотрудников российского посольства. 28 апреля Москва в качестве ответной меры на их действия также объявила о высылке сотрудников посольств этих стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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