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Лукашенко назвал причину крушения военного самолета Як-130

Ведомости

Причиной крушения двухместного учебно-боевого самолета Як-130 ВВС Белоруссии стал отказ систем управления, пилоты не катапультировались — они «боролись до конца», заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска, передает его пресс-служба.

«Пилоты не катапультировались. Как показывают ящики, они боролись до конца. Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю», — сказал Лукашенко. Он отметил, что пилоты смогли увести самолет на единственный свободный участок земли между жилыми домами. «Погибли два просто героических человека», — подчеркнул Лукашенко. Президент поручил оказать поддержку семьям погибших.

Самолет разбился 19 мая в районе белорусского города Барановичи. По данным Минобороны республики, самолет, приписанный к 116-й Лидской штурмовой авиабазе, выполнял тренировочный полет, в ходе которого экипаж обнаружил техническую неисправность. Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи Лидской ШАБ майор Андрей Ничипорчик, а также летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 лейтенант Никита Куконенко.

Ранее по теме: В Белоруссии при крушении военного самолета Як-130 погибли два человека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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