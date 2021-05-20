Лукашенко назвал причину крушения военного самолета Як-130
Причиной крушения двухместного учебно-боевого самолета Як-130 ВВС Белоруссии стал отказ систем управления, пилоты не катапультировались — они «боролись до конца», заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска, передает его пресс-служба.
«Пилоты не катапультировались. Как показывают ящики, они боролись до конца. Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю», — сказал Лукашенко. Он отметил, что пилоты смогли увести самолет на единственный свободный участок земли между жилыми домами. «Погибли два просто героических человека», — подчеркнул Лукашенко. Президент поручил оказать поддержку семьям погибших.
Самолет разбился 19 мая в районе белорусского города Барановичи. По данным Минобороны республики, самолет, приписанный к 116-й Лидской штурмовой авиабазе, выполнял тренировочный полет, в ходе которого экипаж обнаружил техническую неисправность. Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи Лидской ШАБ майор Андрей Ничипорчик, а также летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 лейтенант Никита Куконенко.