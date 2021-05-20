Лукашенко назвал причину крушения военного самолета Як-130

«Пилоты не катапультировались. Как показывают ящики, они боролись до конца. Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю», — сказал Лукашенко. Он отметил, что пилоты смогли увести самолет на единственный свободный участок земли между жилыми домами. «Погибли два просто героических человека», — подчеркнул Лукашенко. Президент поручил оказать поддержку семьям погибших.