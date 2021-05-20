На границе России изъяли около тонны героина из стран Ближнего Востока
Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно с ФСБ и МВД России, а также пограничниками Киргизии пресекла поставку 810 кг героина из Афганистана, Ирана и Пакистана в Европу через Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проведен ряд успешных операций по противодействию транзитного перемещения через территорию государств Евразийского экономического союза контрабандных партий героина из стран «золотого полумесяца» (Афганистан, Иран, Пакистан) в Западную Европу. Из незаконного оборота изъято более 810 кг героина», — говорится в сообщении. В ФТС пояснили, что злоумышленники попытались ввезти наркотик партиями по 200 кг в рамках одной из попыток международной наркомафии возродить «Северный маршрут» транзита из стран Ближнего Востока в Нидерланды.
«Задержаны исполнители, пособники и организаторы контрабандного канала из числа иностранных граждан, в том числе и граждан стран Евросоюза. В отношении участников преступной группировки возбуждено 2 уголовных дела по ч.4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков особо крупном размере)», — добавили в ФТС. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного.
«Для привлечения к уголовной ответственности заказчиков и получателей героина, находящихся на территории Евросоюза, российские правоохранители обратились к европейским коллегам с инициативой проведения совместных мероприятий», — сообщили в ведомстве. В ФТС также пожаловались, что принятие решения правоохранителями в ЕС «было затянуто до состояния невозможности продолжения дальнейшей работы», из-за чего угроза поставок героина в сообщество остается высокой.
В марте МВД заявило, что в России за 2020 г. с участием сотрудников полиции обнаружено и изъято более 20 тонн запрещенных веществ. Также в прошлом году в стране пресечена работа 256 незаконных нарколабораторий, которые изготавливали в основном синтетические наркотики.