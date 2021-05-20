На границе России изъяли около тонны героина из стран Ближнего Востока

«Проведен ряд успешных операций по противодействию транзитного перемещения через территорию государств Евразийского экономического союза контрабандных партий героина из стран «золотого полумесяца» (Афганистан, Иран, Пакистан) в Западную Европу. Из незаконного оборота изъято более 810 кг героина», — говорится в сообщении. В ФТС пояснили, что злоумышленники попытались ввезти наркотик партиями по 200 кг в рамках одной из попыток международной наркомафии возродить «Северный маршрут» транзита из стран Ближнего Востока в Нидерланды.