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На границе России изъяли около тонны героина из стран Ближнего Востока

Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно с ФСБ и МВД России, а также пограничниками Киргизии пресекла поставку 810 кг героина из Афганистана, Ирана и Пакистана в Европу через Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проведен ряд успешных операций по противодействию транзитного перемещения через территорию государств Евразийского экономического союза контрабандных партий героина из стран «золотого полумесяца» (Афганистан, Иран, Пакистан) в Западную Европу. Из незаконного оборота изъято более 810 кг героина», — говорится в сообщении. В ФТС пояснили, что злоумышленники попытались ввезти наркотик партиями по 200 кг в рамках одной из попыток международной наркомафии возродить «Северный маршрут» транзита из стран Ближнего Востока в Нидерланды.

«Задержаны исполнители, пособники и организаторы контрабандного канала из числа иностранных граждан, в том числе и граждан стран Евросоюза. В отношении участников преступной группировки возбуждено 2 уголовных дела по ч.4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков особо крупном размере)», — добавили в ФТС. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного.

«Для привлечения к уголовной ответственности заказчиков и получателей героина, находящихся на территории Евросоюза, российские правоохранители обратились к европейским коллегам с инициативой проведения совместных мероприятий», — сообщили в ведомстве. В ФТС также пожаловались, что принятие решения правоохранителями в ЕС «было затянуто до состояния невозможности продолжения дальнейшей работы», из-за чего угроза поставок героина в сообщество остается высокой.

В марте МВД заявило, что в России за 2020 г. с участием сотрудников полиции обнаружено и изъято более 20 тонн запрещенных веществ. Также в прошлом году в стране пресечена работа 256 незаконных нарколабораторий, которые изготавливали в основном синтетические наркотики.

Ранее по теме: Гражданину Нидерландов дали 15 лет колонии за попытку провоза в Россию 105 кг кокаина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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