Роспотребнадзор поручил проверить влияние симпл-димплов и поп-итов на детей

В сообщении ведомства говорится, что в последнее время эти игрушки стали популярны среди детей. «Поп-ит и симп-димпл представляют собой пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем. При нажатии игрушки издают щелкающий звук. Сквиш – это игрушка-антистресс, выполненная из синтетических материалов. После сжатия она принимает прежнюю форму», — пояснили в Роспотребнадзоре.