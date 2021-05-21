Роспотребнадзор поручил проверить влияние симпл-димплов и поп-итов на детей
Роспотребнадзор поручил научно-исследовательским институтам оценить влияние так называемых антистресс-игрушек на детей, таких как сквиш, симпл-димпл и поп-ит, сообщила пресс-служба ведомства.
В сообщении ведомства говорится, что в последнее время эти игрушки стали популярны среди детей. «Поп-ит и симп-димпл представляют собой пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем. При нажатии игрушки издают щелкающий звук. Сквиш – это игрушка-антистресс, выполненная из синтетических материалов. После сжатия она принимает прежнюю форму», — пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что такие игрушки использовались раньше для людей с неврологическими расстройствами. Потребность издавать щелкающие звуки, делать повторяющиеся движения, сжимать и разжимать руки часто возникает у человека в состоянии стресса как «неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель».
В мае в интернете начали распространяться видео с симпл-димплами и поп-итами. В частности, среди пользователей TikTok популярны соревнования на скорость в «лопании» пузырьков.