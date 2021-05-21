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Роспотребнадзор поручил проверить влияние симпл-димплов и поп-итов на детей

Ведомости

Роспотребнадзор поручил научно-исследовательским институтам оценить влияние так называемых антистресс-игрушек на детей, таких как сквиш, симпл-димпл и поп-ит, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении ведомства говорится, что в последнее время эти игрушки стали популярны среди детей. «Поп-ит и симп-димпл представляют собой пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем. При нажатии игрушки издают щелкающий звук. Сквиш – это игрушка-антистресс, выполненная из синтетических материалов. После сжатия она принимает прежнюю форму», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что такие игрушки использовались раньше для людей с неврологическими расстройствами. Потребность издавать щелкающие звуки, делать повторяющиеся движения, сжимать и разжимать руки часто возникает у человека в состоянии стресса как «неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель».

В мае в интернете начали распространяться видео с симпл-димплами и поп-итами. В частности, среди пользователей TikTok популярны соревнования на скорость в «лопании» пузырьков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных