Число погибших на очистных сооружениях под Таганрогом выросло до 11
Число погибших в ходе выполнения работ на очистных сооружениях в Неклиновском районе под Таганрогом увеличилось до 11, передает «РИА Новости» со ссылкой на городскую администрацию.
«Скончался один человек, который находился в реанимации», — заявили в мэрии.
Отмечается, что госпитализированы семь человек, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.
Трагедия произошла накануне, по предварительным данным, из-за аварии на станции перекачки и выброса метана. Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал выделить семьям погибших по 1 млн руб., а также выделить помощь пострадавшим. 22 мая объявлено в регионе днем траура.
Следственный комитет по факту гибели рабочих возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано в центральный аппарат СК.