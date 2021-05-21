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Семьям погибших под Таганрогом выплатят по 1 млн рублей

Ведомости

Семьи погибших в результате происшествия на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области получат по 1 млн руб., сообщил губернатор региона Василий Голубев в эфире телеканала »Россия-24».

«Все семьи погибших получат по 1 млн рублей», — цитирует ТАСС губернатора. По его словам, все пострадавшие также получат помощь: в случае тяжелой или средней степени тяжести — по 400 тыс. руб., а в случае легкой степени тяжести - по 200 тыс. руб.

Голубев объявил 22 мая днем траура по погибшим и назвал несоблюдение техники безопасности причиной случившегося.

«Я думаю, что основная причина - это несоблюдение техники безопасности. Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который без запаха, как известно, и действует очень быстро», — сказал он, отметив, что следователи продолжают работу по установлению обстоятельств произошедшего.

Ранее власти Таганрога заявили о гибели десяти человек в ходе выполнения работ на очистных сооружениях в Неклиновском районе Ростовской области. Восемь человек получили травмы и были госпитализированы. Следственный комитет по факту гибели рабочих возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано в центральный аппарат СК.

Ранее по теме: Власти Таганрога подтвердили гибель 10 рабочих на очистных сооружениях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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