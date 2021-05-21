Семьям погибших под Таганрогом выплатят по 1 млн рублей

Ранее власти Таганрога заявили о гибели десяти человек в ходе выполнения работ на очистных сооружениях в Неклиновском районе Ростовской области. Восемь человек получили травмы и были госпитализированы. Следственный комитет по факту гибели рабочих возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано в центральный аппарат СК.