Семьям погибших под Таганрогом выплатят по 1 млн рублей
Семьи погибших в результате происшествия на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области получат по 1 млн руб., сообщил губернатор региона Василий Голубев в эфире телеканала »Россия-24».
«Все семьи погибших получат по 1 млн рублей», — цитирует ТАСС губернатора. По его словам, все пострадавшие также получат помощь: в случае тяжелой или средней степени тяжести — по 400 тыс. руб., а в случае легкой степени тяжести - по 200 тыс. руб.
Голубев объявил 22 мая днем траура по погибшим и назвал несоблюдение техники безопасности причиной случившегося.
«Я думаю, что основная причина - это несоблюдение техники безопасности. Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который без запаха, как известно, и действует очень быстро», — сказал он, отметив, что следователи продолжают работу по установлению обстоятельств произошедшего.
Ранее власти Таганрога заявили о гибели десяти человек в ходе выполнения работ на очистных сооружениях в Неклиновском районе Ростовской области. Восемь человек получили травмы и были госпитализированы. Следственный комитет по факту гибели рабочих возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано в центральный аппарат СК.