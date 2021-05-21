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Власти Таганрога подтвердили гибель 10 рабочих на очистных сооружениях

Ведомости

Мэр Таганрога Андрей Лисицкий заявил о гибели десяти человек в ходе выполнения работ на очистных сооружениях в Неклиновском районе Ростовской области. Он добавил, что восемь человек получили травмы и были госпитализированы, сообщает РБК.

«На данный момент известно о десяти погибших, еще восемь человек доставлены в БСМП», — сказал он. — «Сейчас сложно сказать, все ли были извлечены. Там откачивали воду, полностью ли откачали, я пока не готов сказать».

Ранее агентства сообщали о гибели семи рабочих. Как уточнили в администрации, на месте случившегося продолжают работать следственные органы и службы мгновенного реагирования.

Следственный комитет возбудил дело по факту гибели рабочих возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать это дело в центральный аппарат СК.

Ранее по теме: СК возбудил дело по факту гибели рабочих в Ростовской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных