Власти Таганрога подтвердили гибель 10 рабочих на очистных сооружениях
«На данный момент известно о десяти погибших, еще восемь человек доставлены в БСМП», — сказал он. — «Сейчас сложно сказать, все ли были извлечены. Там откачивали воду, полностью ли откачали, я пока не готов сказать».
Ранее агентства сообщали о гибели семи рабочих. Как уточнили в администрации, на месте случившегося продолжают работать следственные органы и службы мгновенного реагирования.
Следственный комитет возбудил дело по факту гибели рабочих возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать это дело в центральный аппарат СК.