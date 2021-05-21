СК возбудил дело по факту гибели рабочих в Ростовской области

Управление Следственного комитета России по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) в связи с гибелью людей, проводивших работы на очистных сооружениях в регионе, сообщила пресс-служба ведомства.