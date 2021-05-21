СК возбудил дело по факту гибели рабочих в Ростовской области
Управление Следственного комитета России по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) в связи с гибелью людей, проводивших работы на очистных сооружениях в регионе, сообщила пресс-служба ведомства.
«21 мая 2021 года при проведении работ на очистных сооружениях, расположенных в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области, в результате отравления пострадали рабочие МУП «Управление Водоканал» г. Таганрога. Имеются погибшие», — заявили в СК.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Тела погибших извлекаются на поверхность. Их точное число пока устанавливается.
Об инциденте ранее со ссылкой на источники сообщили агентства. Им стало известно о семи погибших. Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев заявил, что в больницу в Таганроге доставили пять пострадавших в результате инцидента.