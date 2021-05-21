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СК возбудил дело по факту гибели рабочих в Ростовской области

Ведомости

Управление Следственного комитета России по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) в связи с гибелью людей, проводивших работы на очистных сооружениях в регионе, сообщила пресс-служба ведомства.

«21 мая 2021 года при проведении работ на очистных сооружениях, расположенных в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области, в результате отравления пострадали рабочие МУП «Управление Водоканал» г. Таганрога. Имеются погибшие», — заявили в СК.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Тела погибших извлекаются на поверхность. Их точное число пока устанавливается.   

Об инциденте ранее со ссылкой на источники сообщили агентства. Им стало известно о семи погибших. Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев заявил, что в больницу в Таганроге доставили пять пострадавших в результате инцидента.

Ранее по теме: СМИ узнали о гибели рабочих от отравления на очистных сооружениях под Таганрогом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных