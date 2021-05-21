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СМИ узнали о гибели рабочих от отравления на очистных сооружениях под Таганрогом

Ведомости

В результате отравления на очистных сооружениях под Таганрогом (Ростовская область) семеро рабочих погибли, сообщают ТАСС и «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Собеседники изданий в экстренных службах добавляют, что ведутся поиски тел погибших и окончательное их число пока не известно. Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев заявил, что в больницу в Таганроге доставили пятерых пострадавших на очистных сооружениях.

Прокуратура Ростовской области начала доследственную проверку. На место происшествия выехал прокурор Ростовской области Роман Прасков.

По предварительным данным, рабочие отравились газом в ходе работ в колодце очистных сооружений МУП «Водоканал». Они находятся у поселка Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области (недалеко от Таганрога). В коллекторе, предположительно, под воздействием высокой температуры во время жаркой погоды скопились ядовитые пары азота, сероводорода, углекислого газа, метана, аммиака и других газов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных