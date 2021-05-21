СМИ узнали о гибели рабочих от отравления на очистных сооружениях под Таганрогом

По предварительным данным, рабочие отравились газом в ходе работ в колодце очистных сооружений МУП «Водоканал». Они находятся у поселка Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области (недалеко от Таганрога). В коллекторе, предположительно, под воздействием высокой температуры во время жаркой погоды скопились ядовитые пары азота, сероводорода, углекислого газа, метана, аммиака и других газов.