В России введут режим «контролируемого пребывания» для ряда мигрантов
Для мигрантов, которые вынуждены оставаться на территории России по некоторым причинам, не имея на это права, введут специальный правовой режим «контролируемого пребывания», сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
«В качестве одной из мер профилактического характера, направленных на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, планируется введение в законодательство специального правоохранительного режима — "Контролируемое пребывание". Он будет устанавливаться в отношении мигрантов, не имеющих правовых оснований для нахождения в России, но пребывающих на ее территории по тем или иным причинам», — заявили в ведомстве.
Режим «контролируемого пребывания» будет применяться к мигрантам, которым ограничен выезд из России, либо в отношении которых приостановлено исполнение решения о высылке. Также МВД может решить вводить этот режим в отношении иностранцев, «страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями», которым предписан режим самоизоляции.
Всего, по данным ведомства, с начала пандемии коронавируса около 1,6 млн мигрантов не покинули Россию после окончания срока пребывания в стране.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти будут стремиться максимально улучшить условия для прибывающих в страну трудовых мигрантов. По его словам, в ближайшее время будет запущена унифицированная интернет-система «Работа без границ» и соответствующее мобильное приложение. С помощью них иностранные граждане смогут в онлайн-режиме оформлять все документы, требующиеся для трудоустройства.