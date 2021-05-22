Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей
Россия является страной уникальных возможностей для активных талантливых людей, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам просветительского марафона «Новое знание».
«Для активного талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей... Главное – определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», — приводятся его слова на сайте Кремля.
Глава государства заметил, что общество «Знание» было учреждено в 1947 году и сумело воспитать тысячи ученых и инженеров.
«Сегодня перед нами стоят задачи сопоставимого масштаба. Их определили новый технологический уклад и цифровая революция, появление онлайн-реальности и искусственного интеллекта, а ещё быстрота изменений в окружающем нас мире, новые скорости освоения знаний, которые прямо определяют успех и конкурентоспособность и каждого человека, и страны в целом», — считает президент.
Знания должны стать одной из важнейших ценностей общества, и в этом заключается ключевая цель обновленного общества «Знание», добавил Путин.
Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности – история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.