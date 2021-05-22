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Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливых людей

Ведомости

Россия является страной уникальных возможностей для активных талантливых людей, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам просветительского марафона «Новое знание».

«Для активного талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей... Главное – определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Глава государства заметил, что общество «Знание» было учреждено в 1947 году и сумело воспитать тысячи ученых и инженеров.

«Сегодня перед нами стоят задачи сопоставимого масштаба. Их определили новый технологический уклад и цифровая революция, появление онлайн-реальности и искусственного интеллекта, а ещё быстрота изменений в окружающем нас мире, новые скорости освоения знаний, которые прямо определяют успех и конкурентоспособность и каждого человека, и страны в целом», — считает президент.

Знания должны стать одной из важнейших ценностей общества, и в этом заключается ключевая цель обновленного общества «Знание», добавил Путин.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности – история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.

Ранее по теме: В восьми российских городах стартовал трехдневный марафон «Новое Знание»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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