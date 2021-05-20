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В восьми российских городах стартовал трехдневный марафон «Новое Знание»

Ведомости

С 20 по 22 мая российское общество «Знание» проведет в восьми городах России, среди которых Москва и Санкт-Петербург, трехдневный марафон «Новое Знание», сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на организаторов. С приветственным словом и напутственными словами к участникам обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Знания гораздо важнее, чем деньги. Каждый должен знать свою историю, культуру, корни. В современном мире возможность доступа к новым знаниям, возможность выбора играют важное значение», – сообщил Кириенко

Мероприятие пройдет в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности – история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.

В марафоне, помимо Кириенко, примут участие помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев и многие другие. По словам Кириенко, основатель Tesla Илон Маск вместе со всеми выступит на мероприятии.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что марафон соберет самых разных спикеров – от деятелей культуры до политиков. Среди приглашенных экспертов – Тимур Бекмамбетов, Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров и Сергей Собянин.

Марафон продлится три дня. Онлайн-трансляция уже собрала пять миллионов зрителей по всей стране, сообщает издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных