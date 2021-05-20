В восьми российских городах стартовал трехдневный марафон «Новое Знание»
С 20 по 22 мая российское общество «Знание» проведет в восьми городах России, среди которых Москва и Санкт-Петербург, трехдневный марафон «Новое Знание», сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на организаторов. С приветственным словом и напутственными словами к участникам обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Знания гораздо важнее, чем деньги. Каждый должен знать свою историю, культуру, корни. В современном мире возможность доступа к новым знаниям, возможность выбора играют важное значение», – сообщил Кириенко
Мероприятие пройдет в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности – история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.
В марафоне, помимо Кириенко, примут участие помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев и многие другие. По словам Кириенко, основатель Tesla Илон Маск вместе со всеми выступит на мероприятии.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что марафон соберет самых разных спикеров – от деятелей культуры до политиков. Среди приглашенных экспертов – Тимур Бекмамбетов, Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров и Сергей Собянин.
Марафон продлится три дня. Онлайн-трансляция уже собрала пять миллионов зрителей по всей стране, сообщает издание.