В восьми российских городах стартовал трехдневный марафон «Новое Знание»

С 20 по 22 мая российское общество «Знание» проведет в восьми городах России, среди которых Москва и Санкт-Петербург, трехдневный марафон «Новое Знание», сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на организаторов. С приветственным словом и напутственными словами к участникам обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.