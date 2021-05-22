Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи, является одной из лучших и самых востребованных в мире, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на просветительском марафоне «Новое знание».
«Сегодня "Спутник V" зарегистрирован почти в 70 странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: "Спутник V" – одна из самых лучших, востребованных вакцин в мире», — рассказал он.
Создание эффективных вакцин Мишустин считает национальной победой, достигнутой благодаря профессионализму российских ученых. Премьер также призвал россиян пройти вакцинацию, напомнив, что участие в прививочной кампании бесплатно.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы, несмотря на доступность прививок и материальные поощрения, не хотят прививаться от коронавируса, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе.
«Это удивительно. Ну, если бы у нас все закончилось [с коронавирусом], то бог с ним. Но болеем, продолжаем болеть. Продолжают умирать люди. При этом не хотят прививаться», — заметил он.
В начале мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать ситуацию с темпами вакцинации населения от коронавируса и тестирования граждан на COVID-19, которые, по его словам, в последнее время замедлились. Массовая прививочная кампания стартовала в стране 18 января 2021 г. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».