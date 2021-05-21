Собянин назвал «удивительным» нежелание москвичей прививаться от COVID-19

«Сейчас еще тысячу рублей платим пенсионерам для того, чтобы они на эту тысячу пойти могли отовариться в магазинах. Лишь бы только привились. Никого нет. Ну, относительно никого.», — написал Собянин, уточнив, что, по его данным, с начала вакцинации в Москве привилось 1,3 млн человек из 12 млн жителей. Всего, по последним данным, первую прививку от коронавируса сделали 14 млн россиян (около 10% населения страны), а вместе с получившими вторую дозу — 24 млн. Для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% россиян или более 87 млн человек.