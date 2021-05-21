Собянин назвал «удивительным» нежелание москвичей прививаться от COVID-19
Жители столицы, несмотря на доступность прививок и материальные поощрения, не хотят прививаться от коронавируса, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Это «удивительно» на фоне продолжающейся пандемии, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
По его словам, несмотря на то, что Москва первой в мире из мегаполисов объявила о начале массовой вакцинации, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, при чем по некоторым в разы. «Это удивительно. Ну, если бы у нас все закончилось [с коронавирусом], то бог с ним. Но болеем, продолжаем болеть. Продолжают умирать люди. При этом не хотят прививаться», — пожаловался Собянин.
Он отметил, что если в Европе прививка «стоит по 1,5-2 тысячи евро, то у нас бесплатно», а прививку можно получить не только в поликлиниках, но и в торговых центрах и парках. Глава города добавил, что Москва ищет способы мотивировать жителей на вакцинацию. Например, 27 апреля стартовала акция «Миллион призов», в рамках которой столичные пенсионеры могут получить подарки за прививку.
«Сейчас еще тысячу рублей платим пенсионерам для того, чтобы они на эту тысячу пойти могли отовариться в магазинах. Лишь бы только привились. Никого нет. Ну, относительно никого.», — написал Собянин, уточнив, что, по его данным, с начала вакцинации в Москве привилось 1,3 млн человек из 12 млн жителей. Всего, по последним данным, первую прививку от коронавируса сделали 14 млн россиян (около 10% населения страны), а вместе с получившими вторую дозу — 24 млн. Для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% россиян или более 87 млн человек.
Власти Москвы с конца апреля запустили программу стимулирования прививок пожилых: жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму. Похожие попытки материально стимулировать вакцинацию были предприняты и в ряде регионов.
В начале мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать ситуацию с темпами вакцинации населения от коронавируса и тестирования граждан на COVID-19, которые, по его словам, в последнее время замедлились. Массовая прививочная кампания стартовала в стране 18 января 2021 г