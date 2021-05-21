На вакцинацию от коронавируса потребуется еще 29,7 млн доз за 26,5 млрд рублей

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк необходимость правительственной инициативы объясняет тем, что известны случаи повторной вакцинации из-за постепенного сокращения антител после первых прививок. Ни одна из выпускаемых сейчас вакцин против COVID-19 достаточно не изучена, поэтому гарантии длительного эффекта нет, считает эксперт. Он не исключает, что в зависимости от того, как будет складываться практика применения препаратов, в 2022 и 2023 гг. потребность в дозах и, соответственно, финансирование их закупок будут сокращаться. Шуляк также полагает, что вакцинация от коронавируса будет включена в нацкалендарь в интересах «Ростеха», структура которого – компания «Нацимбио» – является единым поставщиком в рамках этой программы. То есть эта компания должна будет сама расплачиваться с производителями за отгруженные дозы за счет бюджетных средств, рассуждает Шуляк.