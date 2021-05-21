На вакцинацию от коронавируса потребуется еще 29,7 млн доз за 26,5 млрд рублей

На вакцинацию от коронавируса потребуется еще 29,7 млн доз за 26,5 млрд рублейБольшая часть средств из бюджета пойдет на «Спутник V»
Правительство поддержало внесение в Госдуму поправок в статью 9 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», которые расширят национальный календарь профилактических прививок за счет вакцинации от коронавируса. «Ведомости» ознакомились с копией законопроекта и сопроводительными документами к нему, их подлинность подтвердил источник, близкий к правительству. Включение прививки от COVID-19 в этот перечень означает, что ежегодно будет проводиться бесплатная для граждан добровольная вакцинация, которая будет оплачиваться из федерального бюджета. Обязательной она станет для тех, чьи профессии входят в специальный правительственный перечень работ, связанных с высоким риском заражения. Речь идет, в частности, о некоторых категориях медработников, занятых в определенных сферах здравоохранения, и сотрудниках образовательных организаций, за отказ от вакцинации им грозит отстранение от работы.
Доз будет больше
Законопроект в целях вакцинопрофилактики разработал Минздрав. От коронавируса вакцинировалось 24 млн россиян, сказал 19 мая главный эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов, не уточнив, идет ли речь об одном или двух компонентах вакцины. Он же отметил, что темпы вакцинации «оставляют желать лучшего». В пояснительной записке к проекту поправок, разработанных Минздравом, говорится, что для «уверенного контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России Минздрав считает необходимым обеспечить охват вакцинацией не менее 60% взрослого населения» – 69,5 млн человек. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту впервые полно раскрываются достижения и планы правительства в части обеспечения населения вакцинами. Прежде чиновники отказывались называть точные цифры, ссылаясь на то, что эти сведения «относятся к государственной тайне».
В документе указано, что из резервного фонда правительства в рамках госконтрактов уже выделены финансовые средства на производство «Спутника V» в объеме 37,132 млн доз, «Ковивака» – 500 000 доз, «Эпиваккороны» – 2 167 000 доз, но конкретная сумма не уточняется. В то же время там прописано, что для достижения целевого показателя по вакцинации 60% населения до конца 2021 г. потребуется еще 29,701 млн доз.
Траты на это по состоянию на 18 мая оцениваются в дополнительные 26,456 млрд руб., из которых большая часть – 16,687 млрд руб. – пойдет на закупку 17,501 млн доз «Спутника V». Еще 1,129 млрд руб. предполагается потратить на приобретение 3 млн доз вакцины «Спутник лайт». «Эпиваккороны» будет закуплено 4,7 млн доз на 4,354 млрд руб., «Ковивака» – 4,5 млн доз на 4,286 млрд руб. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов призвал связывать приоритетные планы по закупке «Спутника» с мощностями каждого из производителей и специфики применения каждой из вакцин, ведь у каждой «свое место».
Точная потребность по выделению бюджетных средств на закупку вакцин в 2022 г. и последующие годы будет определена в зависимости от эпидемиологической ситуации, следует из финансово-экономического обоснования.
Производством «Спутника V» занимаются ключевые игроки фармрынка – «Р-фарм» Алексея Репика, «Фармстандарт» Виктора Харитонина, а также основанная им же компания «Генериум» и Biocad, в которой у него 30%. Предполагается, что они же займутся выпуском «Спутника лайт», заказы на производство которого производителям от Минздрава, по словам собеседника «Ведомостей» в одной из компаний, не поступали. Выпуск «Ковивака» должен наладить «Нанолек» Владимира Христенко – сына экс-министра промышленности и торговли России, супруга вице-премьера Татьяны Голиковой Виктора Христенко. По словам представителя компании, производство должно стартовать в июле, а до конца года планируется отгрузить 5 млн доз. «Эпиваккорона» выпускается на мощностях компании «Герофарм» Петра Родионова-младшего, сына экс-министра топлива и энергетики России Петра Родионова.
Кому нужны предложения Минздрава
В Госдуме ожидают поступления законопроекта в ближайшее время и рассчитывают на его принятие до конца весенней сессии, сказал «Ведомостям» глава комитета нижней палаты по охране здоровья Дмитрий Морозов. Поправки он считает логичными, потому что для представителей профессий, которым вакцинация обязательна, «это как для пожарного каску надеть».
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк необходимость правительственной инициативы объясняет тем, что известны случаи повторной вакцинации из-за постепенного сокращения антител после первых прививок. Ни одна из выпускаемых сейчас вакцин против COVID-19 достаточно не изучена, поэтому гарантии длительного эффекта нет, считает эксперт. Он не исключает, что в зависимости от того, как будет складываться практика применения препаратов, в 2022 и 2023 гг. потребность в дозах и, соответственно, финансирование их закупок будут сокращаться. Шуляк также полагает, что вакцинация от коронавируса будет включена в нацкалендарь в интересах «Ростеха», структура которого – компания «Нацимбио» – является единым поставщиком в рамках этой программы. То есть эта компания должна будет сама расплачиваться с производителями за отгруженные дозы за счет бюджетных средств, рассуждает Шуляк.
Представитель «Нацимбио» сказал «Ведомостям», что компания уже шесть лет поставляет вакцины в рамках нацкалендаря. Он убежден, что ее ресурсов хватит для дополнительной нагрузки в виде поставок еще и вакцин от коронавируса. Сколько «Нацимбио» сможет на этом заработать, он не прокомментировал.