В правительстве хотят свести к минимуму участие чиновников в оказании госуслуг

Все необходимые госуслуги должны оказываться в один клик и любое время, так, например, функционирует онлайн-услуга поступления в вуз, которой воспользовались более 70 000 россиян, добавил Мишустин. Идеальный госсервис, считает премьер, работает в проактивном режиме и остается необременительным для людей и бизнеса.