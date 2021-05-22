В правительстве хотят свести к минимуму участие чиновников в оказании госуслуг
Власти стремятся максимально сократить участие чиновников в процессе оказания россиянам госуслуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на просветительском марафоне «Новое знание».
«К чему мы стремимся? Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг. Чтобы больше никаких справок, бумажных документов или личных посещений госучреждений не было», — заявил он.
Все необходимые госуслуги должны оказываться в один клик и любое время, так, например, функционирует онлайн-услуга поступления в вуз, которой воспользовались более 70 000 россиян, добавил Мишустин. Идеальный госсервис, считает премьер, работает в проактивном режиме и остается необременительным для людей и бизнеса.