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В правительстве хотят свести к минимуму участие чиновников в оказании госуслуг

Ведомости

Власти стремятся максимально сократить участие чиновников в процессе оказания россиянам госуслуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на просветительском марафоне «Новое знание».

«К чему мы стремимся? Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг. Чтобы больше никаких справок, бумажных документов или личных посещений госучреждений не было», — заявил он.

Все необходимые госуслуги должны оказываться в один клик и любое время, так, например, функционирует онлайн-услуга поступления в вуз, которой воспользовались более 70 000 россиян, добавил Мишустин. Идеальный госсервис, считает премьер, работает в проактивном режиме и остается необременительным для людей и бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных