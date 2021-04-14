В России разработают суперсервисы для регистрации рождений и смертей онлайн

Кроме того, в марте текущего года в МВД заявили о желании создать также и единую базу данных для иностранцев. В базе данных будут храниться цифровые профили иностранцев, находящихся в России. В профиле будет указан правовой статус иностранного гражданина, его биометрические данные, информация о месте жительства и работы. По заявлению ведомства, это должно позволить мигрантам получать государственные услуги в электронном виде.