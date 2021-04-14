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В России разработают суперсервисы для регистрации рождений и смертей онлайн

Ведомости

В России создадут два суперсервиса для регистрации рождений и смертей онлайн, а также сформируют единый регистр со сведениями обо всем населении страны под управлением ФНС. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко, сообщает ТАСС.

 «Здесь речь идет о двух суперсервисах "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека", которыми можно будет воспользоваться без личного посещения органа ЗАГС», - сказал Чуйченко. Министр пояснил, что, например, свидетельство о рождении ребенка будет направляться сразу в личный кабинет родителя на сайте госуслуг.

По словам Чуйченко, 2021 г. должен стать годом «цифровой трансформации» этой сферы и создания на основе ЗАГС единого электронного регистра сведений о гражданах страны. «Будет сформирован единый федеральный информационный регистр, содержащий сведения обо всем населении нашей страны. Оператором этой информационной системы является Федеральная налоговая служба», — сказал министр.

Госдума одобрила  закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России год назад, в мае 2020 г. Единая база данных будет содержать сведения о каждом россиянине – ФИО, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение, СНИЛС, ИНН.

Вести регистр и отвечать за защиту данных будет Федеральная налоговая служба, используя свои данные и данные Минобороны, МВД, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов. Закон планируется ввести в действие с 1 января 2022 г., переходный период предусмотрен до конца 2025 г.

Кроме того, в марте текущего года в МВД заявили о желании создать также и единую базу данных для иностранцев. В базе данных будут храниться цифровые профили иностранцев, находящихся в России. В профиле будет указан правовой статус иностранного гражданина, его биометрические данные, информация о месте жительства и работы. По заявлению ведомства, это должно позволить мигрантам получать государственные услуги в электронном виде.

Ранее по теме: МВД планирует создать базу данных иностранцев
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных