В России разработают суперсервисы для регистрации рождений и смертей онлайн
В России создадут два суперсервиса для регистрации рождений и смертей онлайн, а также сформируют единый регистр со сведениями обо всем населении страны под управлением ФНС. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко, сообщает ТАСС.
«Здесь речь идет о двух суперсервисах "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека", которыми можно будет воспользоваться без личного посещения органа ЗАГС», - сказал Чуйченко. Министр пояснил, что, например, свидетельство о рождении ребенка будет направляться сразу в личный кабинет родителя на сайте госуслуг.
По словам Чуйченко, 2021 г. должен стать годом «цифровой трансформации» этой сферы и создания на основе ЗАГС единого электронного регистра сведений о гражданах страны. «Будет сформирован единый федеральный информационный регистр, содержащий сведения обо всем населении нашей страны. Оператором этой информационной системы является Федеральная налоговая служба», — сказал министр.
Госдума одобрила закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России год назад, в мае 2020 г. Единая база данных будет содержать сведения о каждом россиянине – ФИО, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение, СНИЛС, ИНН.
Вести регистр и отвечать за защиту данных будет Федеральная налоговая служба, используя свои данные и данные Минобороны, МВД, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов. Закон планируется ввести в действие с 1 января 2022 г., переходный период предусмотрен до конца 2025 г.
Кроме того, в марте текущего года в МВД заявили о желании создать также и единую базу данных для иностранцев. В базе данных будут храниться цифровые профили иностранцев, находящихся в России. В профиле будет указан правовой статус иностранного гражданина, его биометрические данные, информация о месте жительства и работы. По заявлению ведомства, это должно позволить мигрантам получать государственные услуги в электронном виде.