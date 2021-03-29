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МВД планирует создать базу данных иностранцев

Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) планирует создать единую информационную платформу учета иностранных граждан, которая позволит мигрантам получать государственные услуги в электронном виде, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Платформу разрабатывают Минцифры и МВД.

В базе данных будут храниться цифровые профили иностранцев, находящихся в России. В профиле будет указан правовой статус иностранного гражданина, его биометрические данные, информация о месте жительства и работы.

С помощью цифрового профиля иностранцы смогут получать госуслуги в электронном виде, заключать трудовой договор, подтверждать свое обучение, платить налоги и получать рассылку о скором окончании срока действия разрешительных документов и необходимости выехать из страны.

Ранее ТАСС сообщил, что МВД разрабатывает законопроект, который обяжет иностранцев и их работодателей регистрироваться в электронных реестрах. До этого в ноябре министерство сообщало, что создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, позволяющий идентифицировать человека по изображению лица и отпечаткам пальцев.

Согласно данным МВД, за январь-февраль 2021 г. на миграционный учет были поставлены 1,84 млн граждан, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года. С 238 530 до 168 200 снизилось и число уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранцами и лиц, работающих без гражданства.

Ранее по теме: МВД разрабатывает законопроект об обязательной электронной регистрации мигрантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных