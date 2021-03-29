МВД планирует создать базу данных иностранцев
Министерство внутренних дел (МВД) планирует создать единую информационную платформу учета иностранных граждан, которая позволит мигрантам получать государственные услуги в электронном виде, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Платформу разрабатывают Минцифры и МВД.
В базе данных будут храниться цифровые профили иностранцев, находящихся в России. В профиле будет указан правовой статус иностранного гражданина, его биометрические данные, информация о месте жительства и работы.
С помощью цифрового профиля иностранцы смогут получать госуслуги в электронном виде, заключать трудовой договор, подтверждать свое обучение, платить налоги и получать рассылку о скором окончании срока действия разрешительных документов и необходимости выехать из страны.
Ранее ТАСС сообщил, что МВД разрабатывает законопроект, который обяжет иностранцев и их работодателей регистрироваться в электронных реестрах. До этого в ноябре министерство сообщало, что создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, позволяющий идентифицировать человека по изображению лица и отпечаткам пальцев.
Согласно данным МВД, за январь-февраль 2021 г. на миграционный учет были поставлены 1,84 млн граждан, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года. С 238 530 до 168 200 снизилось и число уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранцами и лиц, работающих без гражданства.