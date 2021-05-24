В Генпрокуратуре назвали киберпреступность угрозой нацбезопасности России
Масштаб киберпреступности в России вырос до уровня угрозы национальной безопасности, заявил в интервью ТАСС начальник главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры Андрей Некрасов.
«За последние годы число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности», — сказал Некрасов. Раскрывается не более 25% таких дел.
По его словам, в 2020 г. число киберпреступлений выросло на 73,4%, до 510,3 тыс. Пять лет назад преступления в сфере кибербезопасности составляли меньше 2% от всех совершенных в стране преступлений, в 2020 г. их доля выросла до 25%. Число таких преступлений выросло во всех регионах, больше всего в Санкт-Петербурге – на 780% за год – и в Ленинградской области – на 143% по сравнению с 2019 г.
Такая тенденция, по словам Некрасова, связана с цифровизацией общественных отношений и такими особенностями интернета, как доступность информации, охват широкой аудитории, анонимность и трансграничный характер.