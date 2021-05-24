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В Генпрокуратуре назвали киберпреступность угрозой нацбезопасности России

Ведомости

Масштаб киберпреступности в России вырос до уровня угрозы национальной безопасности, заявил в интервью ТАСС начальник главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры Андрей Некрасов.

«За последние годы число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности», — сказал Некрасов. Раскрывается не более 25% таких дел.

По его словам, в 2020 г. число киберпреступлений выросло на 73,4%, до 510,3 тыс. Пять лет назад преступления в сфере кибербезопасности составляли меньше 2% от всех совершенных в стране преступлений, в 2020 г. их доля выросла до 25%. Число таких преступлений выросло во всех регионах, больше всего в Санкт-Петербурге – на 780% за год – и в Ленинградской области – на 143% по сравнению с 2019 г.

Такая тенденция, по словам Некрасова, связана с цифровизацией общественных отношений и такими особенностями интернета, как доступность информации, охват широкой аудитории, анонимность и трансграничный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных