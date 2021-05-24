В Генпрокуратуре назвали киберпреступность угрозой нацбезопасности России

По его словам, в 2020 г. число киберпреступлений выросло на 73,4%, до 510,3 тыс. Пять лет назад преступления в сфере кибербезопасности составляли меньше 2% от всех совершенных в стране преступлений, в 2020 г. их доля выросла до 25%. Число таких преступлений выросло во всех регионах, больше всего в Санкт-Петербурге – на 780% за год – и в Ленинградской области – на 143% по сравнению с 2019 г.