Людям старше 65 лет рекомендовали вводить три дозы вакцины «ЭпиВакКорона»
Людям старше 65 лет рекомендуется вводить третью дозу вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона», следует из научной статьи ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, опубликованной на сайте COVID-19 Preprints.
«В целом иммунологическая эффективность вакцинации выше у лиц женского пола и характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение 3 дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации», – говорится в статье.
По данным центра, более высокий титр антител после вакцинации наблюдался среди пациентов более молодого возраста, 95,8% привитых при контакте с источником коронавируса не заболели. Схемы вакцинации через 14 и 21 день сопоставимы по эффективности во всех возрастных группах. С 12 декабря 2020 г. по 15 мая 2021 г. в рамках исследования были вакцинированы 1736 человек.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».