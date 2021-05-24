Людям старше 65 лет рекомендовали вводить три дозы вакцины «ЭпиВакКорона»

По данным центра, более высокий титр антител после вакцинации наблюдался среди пациентов более молодого возраста, 95,8% привитых при контакте с источником коронавируса не заболели. Схемы вакцинации через 14 и 21 день сопоставимы по эффективности во всех возрастных группах. С 12 декабря 2020 г. по 15 мая 2021 г. в рамках исследования были вакцинированы 1736 человек.