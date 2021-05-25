Власти предложили увеличить срок службы бытовой техники и смартфонов до 10 лет
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минэкономразвития проработать введение в России европейских технических регламентов для производителей бытовой техники и смартфонов, чтобы продлить срок их использования, сообщил РБК со ссылкой на представителя вице-премьера Марту Галичеву. С такой инициативой ранее выступил глава Минприроды Александр Козлов.
В письме Козлова Абрамченко говорится, что в Евросоюзе приняты технические регламенты новых экодизайнов электроники, согласно которым производитель должен обеспечить покупателю право на ремонт техники. Компании должны продавать технику с подробными инструкциями по ее ремонту и производить достаточно деталей для ремонта техники в течение семи-десяти лет. Такие правила распространяются на производство телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин и фенов. В ЕС регламенты предлагается принять для смартфонов, ноутбуков и мелкой электроники.
Козлов предложил принять такие техрегламенты в России, чтобы сократить количество электронного мусора. Пресс-секретарь Минприроды Марина Евсеева пояснила, что в результате россиянам нужно будет реже покупать новую и выбрасывать старую технику.
Представитель Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов рассказал, что, по данным Высшей школы экономики, из около 70 млн т твердых коммунальных отходов, которые производятся в России за год, электроника составляет 2%. Срок службы крупной бытовой техники сейчас также составляет восемь-десять лет. Гуськов добавил, что по закону производитель должен иметь детали для ремонта в наличии в течение срока службы товара.
Директор по сервису производителя ноутбуков ASUS Россия Сергей Кудрявцев отметил, что ноутбуки и смартфоны «морально устаревают» значительно быстрее крупной бытовой техники, поэтому их меняют раз в три-четыре года.