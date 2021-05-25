Власти предложили увеличить срок службы бытовой техники и смартфонов до 10 лет

Представитель Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов рассказал, что, по данным Высшей школы экономики, из около 70 млн т твердых коммунальных отходов, которые производятся в России за год, электроника составляет 2%. Срок службы крупной бытовой техники сейчас также составляет восемь-десять лет. Гуськов добавил, что по закону производитель должен иметь детали для ремонта в наличии в течение срока службы товара.