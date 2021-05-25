На российскую базу в Сирии впервые прибыли три бомбардировщика Ту-22м3

На авиабазе закончилась реконструкция второй взлетно-посадочной полосы, что позволило расширить возможности базы по приему и обслуживанию самолетов различных классов, говорится в сообщении. Сейчас с авиабазы могут совершать полеты все типы самолетов, которые стоят на вооружении России, в том числе самолеты тяжелого класса, добавили в Минобороны.