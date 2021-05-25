На российскую базу в Сирии впервые прибыли три бомбардировщика Ту-22м3
Три дальних бомбардировщика Ту-22м3 впервые прибыли на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщило Минобороны.
«Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», — говорится в сообщении.
После выполнения учебных задач бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории России.
На авиабазе закончилась реконструкция второй взлетно-посадочной полосы, что позволило расширить возможности базы по приему и обслуживанию самолетов различных классов, говорится в сообщении. Сейчас с авиабазы могут совершать полеты все типы самолетов, которые стоят на вооружении России, в том числе самолеты тяжелого класса, добавили в Минобороны.