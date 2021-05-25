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В Краснодарском крае начали проверку после разлива нефти в море в Туапсе

Ведомости

Прокуратура Краснодарского края сообщила о проведении проверки по факту разлива нефти в Черное море в Туапсе, передает ТАСС.

«Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку», — сообщили в пресс-службе ведомства. Факт разлива нефтепродуктов в прокуратуре подтвердили.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой демонстрируется появление пленки на поверхности воды в Черном море на побережье Туапсе. Как сообщает агентство со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края, специалисты выезжали на место происшествия в районе. Ими отобраны пробы воды, площадь пятна пока не определена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных