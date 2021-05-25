В Краснодарском крае начали проверку после разлива нефти в море в Туапсе

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой демонстрируется появление пленки на поверхности воды в Черном море на побережье Туапсе. Как сообщает агентство со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края, специалисты выезжали на место происшествия в районе. Ими отобраны пробы воды, площадь пятна пока не определена.