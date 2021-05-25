Воронежские власти попросили давать выходной готовым привиться от COVID-19
Оперштаб Воронежской области рекомендовал работодателям предоставить дополнительный выходной готовым привиться от коронавируса сотрудникам, сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram.
«По решению губернатора Александра Гусева оперштаб рекомендовал всем воронежским работодателям предоставить своим сотрудникам дополнительный выходной с сохранением зарплаты, если они не имеют медицинских противопоказаний и готовы пройти вакцинацию от коронавируса», — говорится в сообщении.
Соответствующий указ подписал глава региона. Он призвал работодателей откликнуться на «такой мотивационный шаг» и подчеркнул, что «стратегически мыслящие руководители понимают необходимость защиты от коронавируса». По словам Гусева, первый этап вакцинации прошли более 272 тыс. воронежцев, второй – более 226 тыс.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что россияне не спешат вакцинироваться из-за национальных особенностей и подозрительного отношения к прививкам в целом. Чтобы стимулировать интерес к вакцинации, ряд регионов объявили о розыгрыше денежных призов среди привитых от коронавируса, а в Уфе главным призом будет квартира. Первыми о запуске программы стимулирования вакцинации граждан объявили власти Москвы.