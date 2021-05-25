Воронежские власти попросили давать выходной готовым привиться от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что россияне не спешат вакцинироваться из-за национальных особенностей и подозрительного отношения к прививкам в целом. Чтобы стимулировать интерес к вакцинации, ряд регионов объявили о розыгрыше денежных призов среди привитых от коронавируса, а в Уфе главным призом будет квартира. Первыми о запуске программы стимулирования вакцинации граждан объявили власти Москвы.