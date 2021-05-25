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Воронежские власти попросили давать выходной готовым привиться от COVID-19

Ведомости

Оперштаб Воронежской области рекомендовал работодателям предоставить дополнительный выходной готовым привиться от коронавируса сотрудникам, сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram.

«По решению губернатора Александра Гусева оперштаб рекомендовал всем воронежским работодателям предоставить своим сотрудникам дополнительный выходной с сохранением зарплаты, если они не имеют медицинских противопоказаний и готовы пройти вакцинацию от коронавируса», — говорится в сообщении.

Соответствующий указ подписал глава региона. Он призвал работодателей откликнуться на «такой мотивационный шаг» и подчеркнул, что «стратегически мыслящие руководители понимают необходимость защиты от коронавируса». По словам Гусева, первый этап вакцинации прошли более 272 тыс. воронежцев, второй – более 226 тыс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что россияне не спешат вакцинироваться из-за национальных особенностей и подозрительного отношения к прививкам в целом. Чтобы стимулировать интерес к вакцинации, ряд регионов объявили о розыгрыше денежных призов среди привитых от коронавируса, а в Уфе главным призом будет квартира. Первыми о запуске программы стимулирования вакцинации граждан объявили власти Москвы.

Ранее по теме: В Уфе разыграют квартиру среди вакцинированных от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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