В Уфе разыграют квартиру среди вакцинированных от коронавируса

«Среди участников конкурса 23 июня в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» разыграют ценные призы, в том числе однокомнатную квартиру в Уфе и 10 смартфонов последней модели», – говорится в сообщении. Акция продлится до 20 июня. Чтобы принять в ней участие, необходимо сделать прививку от коронавируса в одном из пунктов вакцинации, получить флаер с QR-кодом и зарегистрировать его на сайте «Здоровая Уфа».