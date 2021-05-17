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В Уфе разыграют квартиру среди вакцинированных от коронавируса

Ведомости

Квартиру и ценные призы разыграют среди вакцинированных от коронавируса жителей Уфы, сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии.

«Среди участников конкурса 23 июня в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» разыграют ценные призы, в том числе однокомнатную квартиру в Уфе и 10 смартфонов последней модели», – говорится в сообщении. Акция продлится до 20 июня. Чтобы принять в ней участие, необходимо сделать прививку от коронавируса в одном из пунктов вакцинации, получить флаер с QR-кодом и зарегистрировать его на сайте «Здоровая Уфа».

Глава региона Радий Хабиров в ходе оперативного совещания поручил муниципалитетам наращивать темпы вакцинации, отметив, что к решению этого вопроса следует подойти неформально. По данным на 17 мая, первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 310 496 жителей республики, вторым компонентом – 224 864 человека.

Ранее оперштаб Магаданской области сообщил, что власти региона выплатят по 1000 руб. пожилым людям старше 60 лет и тем, кто в группе риска, за вакцинацию от коронавируса. О выплатах пожилым людям за вакцинацию от коронавируса также сообщили власти Чукотки. Сумма разовой выплаты составит 2000 руб.

Первыми о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых граждан объявили власти Москвы. С 27 апреля в столице действует программа «Миллион призов». Москвичи старше 60 лет, которые до 1 июля сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю. Карту можно будет использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах, аптеках и ресторанах партнеров акции. 

Ранее по теме: Пожилым жителям Магаданской области выплатят по 1000 рублей за прививку от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных