В Уфе разыграют квартиру среди вакцинированных от коронавируса
Квартиру и ценные призы разыграют среди вакцинированных от коронавируса жителей Уфы, сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии.
«Среди участников конкурса 23 июня в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» разыграют ценные призы, в том числе однокомнатную квартиру в Уфе и 10 смартфонов последней модели», – говорится в сообщении. Акция продлится до 20 июня. Чтобы принять в ней участие, необходимо сделать прививку от коронавируса в одном из пунктов вакцинации, получить флаер с QR-кодом и зарегистрировать его на сайте «Здоровая Уфа».
Глава региона Радий Хабиров в ходе оперативного совещания поручил муниципалитетам наращивать темпы вакцинации, отметив, что к решению этого вопроса следует подойти неформально. По данным на 17 мая, первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 310 496 жителей республики, вторым компонентом – 224 864 человека.
Ранее оперштаб Магаданской области сообщил, что власти региона выплатят по 1000 руб. пожилым людям старше 60 лет и тем, кто в группе риска, за вакцинацию от коронавируса. О выплатах пожилым людям за вакцинацию от коронавируса также сообщили власти Чукотки. Сумма разовой выплаты составит 2000 руб.
Первыми о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых граждан объявили власти Москвы. С 27 апреля в столице действует программа «Миллион призов». Москвичи старше 60 лет, которые до 1 июля сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю. Карту можно будет использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах, аптеках и ресторанах партнеров акции.