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Пожилым жителям Магаданской области выплатят по 1000 рублей за прививку от COVID-19

Ведомости

Власти Магаданской области выплатят по 1000 руб. пожилым людям старше 60 лет и тем, кто в группе риска, за вакцинацию от коронавируса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб региона по борьбе с вирусом.

«В Магаданской области поддержат пожилых людей старше 60 лет и колымчан из категории риска, которые сделают оба компонента прививки от коронавируса: им выплатят по 1000 руб.», — говорится в сообщении.

О выплатах пожилым людям за вакцинацию от коронавируса также сообщили власти Чукотки. Сумма разовой выплаты составит 2000 руб.

Первой о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых граждан объявили власти Москвы. С 27 апреля в столице действует программа «Миллион призов». Москвичи старше 60 лет, которые до 1 июля сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю. Карту можно будет использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах, аптеках и ресторанах партнеров акции. В торговых центрах столицы действуют мобильные бригады, где проводится вакцинация от COVID-19.

Ранее по теме: Число желающих привиться от COVID-19 выросло после вакцинации Владимира Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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