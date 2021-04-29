Пожилым жителям Магаданской области выплатят по 1000 рублей за прививку от COVID-19

Первой о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых граждан объявили власти Москвы. С 27 апреля в столице действует программа «Миллион призов». Москвичи старше 60 лет, которые до 1 июля сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю. Карту можно будет использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах, аптеках и ресторанах партнеров акции. В торговых центрах столицы действуют мобильные бригады, где проводится вакцинация от COVID-19.