Детский магазин на Лубянке возобновил работу после недельного закрытия
Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянской площади в Москве возобновил работу после закрытия из-за нарушений мер против распространения коронавируса, сообщает «РИА Новости».
«На входе в ЦДМ всех посетителей просят надевать не только маски, но и перчатки, проводится термометрия. На входе есть необходимые средства защиты, а также антисептик. Тех, кто отказывается выполнять требования, не пропускают в здание. В магазине звучат объявления о необходимости носить маску и перчатки и соблюдать соцдистанцию», — пишет агентство.
Ранее Мещанский суд Москвы принял решение приостановить на семь дней работу детского универмага на Лубянке. 18 мая универмаг опечатали за нарушение противоэпидемических мер после появления информации о проведении там массового мероприятия.
Помимо этого, в отношении универмага также было возбуждено административное дело в связи с выявлением недостаточного контроля за масочно-перчаточным режимом, отсутствия оборудования по обеззараживанию воздуха, недостаточного запаса дезинфицирующих средств, а также отсутствия результатов анализов ПЦР сотрудников клининга и техперсонала.