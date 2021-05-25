Детский магазин на Лубянке возобновил работу после недельного закрытия

«На входе в ЦДМ всех посетителей просят надевать не только маски, но и перчатки, проводится термометрия. На входе есть необходимые средства защиты, а также антисептик. Тех, кто отказывается выполнять требования, не пропускают в здание. В магазине звучат объявления о необходимости носить маску и перчатки и соблюдать соцдистанцию», — пишет агентство.