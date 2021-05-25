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Детский магазин на Лубянке возобновил работу после недельного закрытия

Ведомости

Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянской площади в Москве возобновил работу после закрытия из-за нарушений мер против распространения коронавируса, сообщает «РИА Новости».

«На входе в ЦДМ всех посетителей просят надевать не только маски, но и перчатки, проводится термометрия. На входе есть необходимые средства защиты, а также антисептик. Тех, кто отказывается выполнять требования, не пропускают в здание. В магазине звучат объявления о необходимости носить маску и перчатки и соблюдать соцдистанцию», — пишет агентство.

Ранее Мещанский суд Москвы принял решение приостановить на семь дней работу детского универмага на Лубянке. 18 мая универмаг опечатали за нарушение противоэпидемических мер после появления информации о проведении там массового мероприятия.

Помимо этого, в отношении универмага также было возбуждено административное дело в связи с выявлением недостаточного контроля за масочно-перчаточным режимом, отсутствия оборудования по обеззараживанию воздуха, недостаточного запаса дезинфицирующих средств, а также отсутствия результатов анализов ПЦР сотрудников клининга и техперсонала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных