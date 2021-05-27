Бастрыкин объяснил трагедию в Казани нежеланием родителей платить за охрану школы

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел с гладкоствольным ружьем в гимназию № 175 в Казани. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. 23 человека получили ранения. Советский районный суд Казани арестовал нападавшего на два месяца — до 11 июля включительно. Он признал свою вину. По данным Следственного комитета России, у нападавшего ранее диагностировали заболевание головного мозга.