Бастрыкин объяснил трагедию в Казани нежеланием родителей платить за охрану школы
Гимназия №175 в Казани, в которой 11 мая произошла стрельба, не охранялась, потому что родители отказывались сдавать деньги на охрану, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" — "Родители были против" — "Почему?". Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — сказал Бастрыкин.
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел с гладкоствольным ружьем в гимназию № 175 в Казани. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. 23 человека получили ранения. Советский районный суд Казани арестовал нападавшего на два месяца — до 11 июля включительно. Он признал свою вину. По данным Следственного комитета России, у нападавшего ранее диагностировали заболевание головного мозга.