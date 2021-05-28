«Коммерсантъ» узнал об использовании компьютерных программ для допроса Фургала

Затем в автоматизированную систему для выявления лицевых экспрессий человека FaceReader («лицевой детектор лжи») нидерландской Noldus Information Technology заложили видеочасть допроса. С ее помощью специалисты пытались распознать эмоции, которые переживал Фургал при ответе на тот или иной вопрос следователей. На основании данных двух программ, как рассказывают источники газеты, специалисты после обработки данных усомнились в искренности Фургала, а их выводы, в свою очередь, стали уликой против экс-губернатора. В то же время Верховный суд России не признает за экспертизой право отличать ложь от правды.