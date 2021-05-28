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«Коммерсантъ» узнал об использовании компьютерных программ для допроса Фургала

Ведомости

Следственный комитет (СК), расследуя уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, впервые применил новейшую психолого-лингвистическую методику проверки показаний обвиняемого на предмет их достоверности. В ней были задействованы зарубежные компьютерные программы, в частности «лицевой» и «голосовой» детекторы лжи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как рассказали газете, следователи в течение трех часов в присутствии адвокатов задали Фургалу более полусотни вопросов. Экс-губернатору дали возможность высказаться в свободной форме не только по сути уголовного дела, но и заявить о волнующих его проблемах.

Видеопротокол мероприятия обработали с помощью двух программ. Они позволили создать математическую модель допроса. Во-первых, технология анализа голоса Layered Voise Analysis (LVA), разработанная израильской Nemesysco, разбила речь Фургала на отдельные фрагменты и выявила «вокальные характеристики» каждого ответа. Это, в частности, изменение тембра, увеличение громкости, снижение скорости речи и другие.

Затем в автоматизированную систему для выявления лицевых экспрессий человека FaceReader («лицевой детектор лжи») нидерландской Noldus Information Technology заложили видеочасть допроса. С ее помощью специалисты пытались распознать эмоции, которые переживал Фургал при ответе на тот или иной вопрос следователей. На основании данных двух программ, как рассказывают источники газеты, специалисты после обработки данных усомнились в искренности Фургала, а их выводы, в свою очередь, стали уликой против экс-губернатора. В то же время Верховный суд России не признает за экспертизой право отличать ложь от правды.

В конце мая Мосгорсуд признал законным продление ареста до 8 июня задержанному летом 2020 г. экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему вменяется покушение на организацию заказного убийства организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105) и организация заказного убийства двух и более лиц (ч. 3 ст. 33, пп.«а», «б», «ж», «з» ст. 105 УК). Речь идет об организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на убийство Александра Смольского в 2004-2005 гг.

Ранее по теме: Суд оставил под арестом экс-губернатора Фургала

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных