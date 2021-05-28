«Коммерсантъ» узнал об использовании компьютерных программ для допроса Фургала
Следственный комитет (СК), расследуя уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, впервые применил новейшую психолого-лингвистическую методику проверки показаний обвиняемого на предмет их достоверности. В ней были задействованы зарубежные компьютерные программы, в частности «лицевой» и «голосовой» детекторы лжи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как рассказали газете, следователи в течение трех часов в присутствии адвокатов задали Фургалу более полусотни вопросов. Экс-губернатору дали возможность высказаться в свободной форме не только по сути уголовного дела, но и заявить о волнующих его проблемах.
Видеопротокол мероприятия обработали с помощью двух программ. Они позволили создать математическую модель допроса. Во-первых, технология анализа голоса Layered Voise Analysis (LVA), разработанная израильской Nemesysco, разбила речь Фургала на отдельные фрагменты и выявила «вокальные характеристики» каждого ответа. Это, в частности, изменение тембра, увеличение громкости, снижение скорости речи и другие.
Затем в автоматизированную систему для выявления лицевых экспрессий человека FaceReader («лицевой детектор лжи») нидерландской Noldus Information Technology заложили видеочасть допроса. С ее помощью специалисты пытались распознать эмоции, которые переживал Фургал при ответе на тот или иной вопрос следователей. На основании данных двух программ, как рассказывают источники газеты, специалисты после обработки данных усомнились в искренности Фургала, а их выводы, в свою очередь, стали уликой против экс-губернатора. В то же время Верховный суд России не признает за экспертизой право отличать ложь от правды.
В конце мая Мосгорсуд признал законным продление ареста до 8 июня задержанному летом 2020 г. экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему вменяется покушение на организацию заказного убийства организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105) и организация заказного убийства двух и более лиц (ч. 3 ст. 33, пп.«а», «б», «ж», «з» ст. 105 УК). Речь идет об организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на убийство Александра Смольского в 2004-2005 гг.