Суд оставил под арестом экс-губернатора Фургала
Мосгорсуд признал законным продление ареста до 8 июня экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, сообщила пресс-служба суда.
В начале марта Басманный суд Москвы продлил арест Фургала до 8 июня. Фургал был задержан в июле прошлого года, а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов. После задержания Фургала в регионе начались протесты, которые продолжались несколько месяцев.
Губернатору вменяется покушение на организацию заказного убийства организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105) и организация заказного убийства двух и более лиц (ч. 3 ст. 33, пп.«а», «б», «ж», «з» ст. 105 УК). Речь идет об организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на убийство Александра Смольского в 2004-2005 гг.