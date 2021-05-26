Суд оставил под арестом экс-губернатора Фургала

В начале марта Басманный суд Москвы продлил арест Фургала до 8 июня. Фургал был задержан в июле прошлого года, а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов. После задержания Фургала в регионе начались протесты, которые продолжались несколько месяцев.