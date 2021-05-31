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Ученый из США предупредил о риске появления COVID-26 и COVID-32

Ведомости

Специалисты должны выяснить происхождение нового коронавируса, чтобы предотвратить новые эпидемии в 2026 и 2032 гг., сообщил декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне Питер Хотез в эфире телеканала NBC.

«Нынешняя — третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — сказал Хотез. Он отметил, что пандемия коронавируса, начавшаяся в 2019 г., стала третьей масштабной пандемией в XXI веке.

По мнению Хотеза, нужно минимум на полгода отправить в провинцию Хубэй группу ученых, в том числе вирусологов, эпидемиологов и экспертов по летучим мышам. Специалисты должны собрать образцы вируса и крови людей и животных. «Это в интересах не только Китая или США, но и всего мира», — отметил ученый.

В начале 2021 г. международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провела расследование причин появления коронавируса в Китае. Агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов ВОЗ сообщило, что распространение могло начаться из-за торговли дикими животными в стране. В феврале эксперты исключили версию его искусственного происхождения. Еще в начале пандемии называлась версия о том, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей, к этой гипотезе склоняется Мировое научное сообщество.

Основатель Microsoft Билл Гейтс ранее заявлял, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2. Он отметил, что мир был не готов к случившемуся, потому что современная система логистики оказалась слишком сложна, писал ТАСС. Аналогичную позицию высказывал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. По его словам, общество не было достаточно готово к борьбе с коронавирусом.

Ранее по теме: NYT узнала о получении разведкой США новых данных о происхождении коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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