Ученый из США предупредил о риске появления COVID-26 и COVID-32

Основатель Microsoft Билл Гейтс ранее заявлял, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2. Он отметил, что мир был не готов к случившемуся, потому что современная система логистики оказалась слишком сложна, писал ТАСС. Аналогичную позицию высказывал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. По его словам, общество не было достаточно готово к борьбе с коронавирусом.