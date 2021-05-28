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NYT узнала о получении разведкой США новых данных о происхождении коронавируса

Ведомости

Сотрудники разведки США сообщили администрации президента Джо Байдена, что у них есть множество еще не исследованных доказательств происхождения коронавируса, которые требуют дополнительного компьютерного анализа, сообщила The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации.

Собеседники издания отказались описать новые доказательства, однако они надеются применить «невероятное количество вычислительной мощности» к вопросу, случайно ли вирус просочился из лаборатории в институте Уханя в Китае. Чиновники отказались описать метод вычислений, который будет применяться. Как пишет издание, в Белом доме также рассчитывают, что союзники США смогут подключить свои разведывательные сети для получения дополнительной информации о лаборатории и ее работе. «Новое расследование также затронет национальные лаборатории и другие научные ресурсы федерального правительства, которые ранее не принимали непосредственного участия в разведывательной деятельности», — заявил высокопоставленный чиновник администрации.

Ранее The Wall Street Journal опубликовала материал со ссылкой на данные разведки США, что в ноябре 2019 г. три сотрудника Уханьского института тяжело заболели и обратились за медицинской помощью в больницу с симптомами, одновременно похожими на COVID-19 и на сезонные ОРВИ. МИД Китая опроверг эту информацию.

Fox News со ссылкой на отчет республиканцев из комитета по разведке палаты представителей конгресса США сообщал, что существуют «значительные косвенные доказательства» того, что вспышка коронавируса в Китае произошла из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане. В отчете говорится, что осенью 2019 г. появились публичные сообщения о симптомах, похожих на COVID-19, у нескольких ученых из лаборатории в Ухане.

В начале 2021 г. международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провела расследование причин появления коронавируса в Китае.  Агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов ВОЗ сообщило, что распространение могло начаться из-за торговли дикими животными в стране. В феврале эксперты исключили версию его искусственного происхождения. Еще в начале пандемии называлась версия о том, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей, к этой гипотезе склоняется Мировое научное сообщество.

Ранее по теме: WSJ сообщила о болезни ученых из Уханя до первых сообщений о коронавирусе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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