NYT узнала о получении разведкой США новых данных о происхождении коронавируса

Собеседники издания отказались описать новые доказательства, однако они надеются применить «невероятное количество вычислительной мощности» к вопросу, случайно ли вирус просочился из лаборатории в институте Уханя в Китае. Чиновники отказались описать метод вычислений, который будет применяться. Как пишет издание, в Белом доме также рассчитывают, что союзники США смогут подключить свои разведывательные сети для получения дополнительной информации о лаборатории и ее работе. «Новое расследование также затронет национальные лаборатории и другие научные ресурсы федерального правительства, которые ранее не принимали непосредственного участия в разведывательной деятельности», — заявил высокопоставленный чиновник администрации.