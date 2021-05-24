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WSJ сообщила о болезни ученых из Уханя до первых сообщений о коронавирусе

Ведомости

Трое исследователей из Уханьского института вирусологии в Китае серьезно заболели в ноябре 2019 г. и обратились за помощью в больницу, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на ранее не раскрытый отчет разведки США.

Как пишет газета, эта информация может свидетельствовать в пользу гипотезы об искусственном происхождении вируса. Китайские ученые работали в лаборатории, которая занимается изучением коронавирусов и других патогенов. В ноябре они обратились к врачам с симптомами, которые одновременно были похожи и на признаки COVID-19, и на обычную сезонную ОРВИ.

Администрация США отказалась комментировать эту информацию. Там потребовали расследования всех возможных теорий происхождения COVID-19. МИД Китая заявил о том, что «США продолжают раскручивать теорию об утечке из лаборатории». Ведомство не исключает, что Вашингтон таким способом пытается «отвлечь внимание».

Ранее Fox News сообщил со ссылкой на отчет республиканцев из комитета по разведке палаты представителей конгресса США, что существуют «значительные косвенные доказательства», что вспышка коронавируса в Китае произошла из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане. В отчете говорится, что осенью 2019 г. появились публичные сообщения о симптомах, похожих на COVID-19, у нескольких ученых из лаборатории в Ухане.

В начале 2021 г. международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провела расследование причин появления коронавируса в Китае.  Агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов ВОЗ сообщило, что распространение могло начаться из-за торговли дикими животными в стране. В феврале эксперты исключили версию его искусственного происхождения. Еще в начале пандемии называлась версия о том, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей, называли еще в начале пандемии. К этой гипотезе склоняется Мировое научное сообщество.

Ранее по теме: В США нашли «косвенные доказательства» лабораторного происхождения COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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