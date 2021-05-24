WSJ сообщила о болезни ученых из Уханя до первых сообщений о коронавирусе

Как пишет газета, эта информация может свидетельствовать в пользу гипотезы об искусственном происхождении вируса. Китайские ученые работали в лаборатории, которая занимается изучением коронавирусов и других патогенов. В ноябре они обратились к врачам с симптомами, которые одновременно были похожи и на признаки COVID-19, и на обычную сезонную ОРВИ.