Умер экс-губернатор Амурской области Альберт Кривченко
Бывший губернатор Амурской области Альберт Кривченко умер 31 мая, говорится на сайте правительства региона. Кривченко было 85 лет. Причина смерти в сообщении не указана.
Кривченко занимал должность губернатора Амурской области с 1991 по 1993 гг. С 1961 по 1970 гг. был корреспондентом газеты «Амурская правда», с 1971 г. – корреспондентом ТАСС в Приамурье. В 1990 гг. Кривченко был избран народным депутатом РСФСР, был членом комитета Верховного Совета РФ по средствам массовой информации, связям с общественными организациями и движениями, изучению общественного мнения.
После выхода на пенсию Кривченко остался в Амурской области и занимался сельским хозяйством. Бывший губернатор состоял в Союзе писателей, писал книги и стихи.