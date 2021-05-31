Умер экс-губернатор Амурской области Альберт Кривченко

Кривченко занимал должность губернатора Амурской области с 1991 по 1993 гг. С 1961 по 1970 гг. был корреспондентом газеты «Амурская правда», с 1971 г. – корреспондентом ТАСС в Приамурье. В 1990 гг. Кривченко был избран народным депутатом РСФСР, был членом комитета Верховного Совета РФ по средствам массовой информации, связям с общественными организациями и движениями, изучению общественного мнения.