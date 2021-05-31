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Умер экс-губернатор Амурской области Альберт Кривченко

Ведомости

Бывший губернатор Амурской области Альберт Кривченко умер 31 мая, говорится на сайте правительства региона. Кривченко было 85 лет. Причина смерти в сообщении не указана.

Кривченко занимал должность губернатора Амурской области с 1991 по 1993 гг. С 1961 по 1970 гг. был корреспондентом газеты «Амурская правда», с 1971 г. – корреспондентом ТАСС в Приамурье. В 1990 гг. Кривченко был избран народным депутатом РСФСР, был членом комитета Верховного Совета РФ по средствам массовой информации, связям с общественными организациями и движениями, изучению общественного мнения.

После выхода на пенсию Кривченко остался в Амурской области и занимался сельским хозяйством. Бывший губернатор состоял в Союзе писателей, писал книги и стихи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных